Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimcileri Bosna Hersek Kadın Girişimcileri İle Buluşacak

Körfez Ticaret Odası kadın girişimciliğini ön plana çıkarmak amacı ile Bosna Hersek Ticaret Odası ile kadın girişimciler arasında yapılacak sanal fuar ile ikili iş görüşmeleri yapacak.

Kadın Girişimcilerimizin desteklenmesi kapsamında Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret

Odasının kadın girişimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan B2B iş görüşmelerinde 14-15 Nisan

2021 de bir araya geliyor.

KADINLARIN LİDERLİĞİNDEKİ TÜM GİRİŞİMCİLER VE ŞİRKETLERE YÖNELİK BİR ETKİNLİK

14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak olan etkinlik ile kadın girişimciler arası ağ kurmak, iletişim kurmak,

deneyim alışverişinde bulunmak, aynı zamanda Covid- 19'un iş hayatimiz üzerindeki etkilerini

azaltmak için yeni iş ortaklıkları kurmak hedefleniyor. B2B görüşmeleri tüm sektörlerden kadınların

liderliğindeki tüm girişimciler ve şirketlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

7 DİDE TERCÜME DESTEĞİ VERİLECEK

Bosna Hersek Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odasının kadın girişimcileri arasında yapılacak olan

etkinlikte Doğrudan görüşmeleri isteyenler Zoom üzerinden tercüme desteği olmadan ve ayrıca chat