Köşker veda etti

2 Dönem Belediye Başkanlığım boyunca güçlü birliktelikle büyük projelere birlikte imza attığımız Belediye ailemle birlikte... Her bir çalışma arkadaşıma şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında üstün başarılar diliyorum. " şeklinde konuştu.

Köşker bugünde eşi Ragibe Köşker ile birlikte oyunu kullanıp sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladi " Eşim Ragibe hanım İle birlikte oyumuzu kullandık. Seçimler demokrasinin bayram günleridir. Milletimizin iradesinin tecelli edeceği bu günün huzur ve sükunet içerisinde geçmesini, bu seçimlerin Cennet Vatanımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker önceki gün sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı " BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ!