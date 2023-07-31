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Meclise bireysel silahlanma ile ilgili soru önergesi

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir 'Ülkemizde her geçen gün daha büyük bir tehdit haline dönüşen kontrolsüz bireysel silahlanmalar konusunu meclise taşıyarak, soru önergesi verdim.

Meclise bireysel silahlanma ile ilgili soru önergesi

31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:13

Ülkemizde bireysel silahlanma, giderek daha büyük bir toplumsal şiddet öğesi ve tehdit olmaya devam etmektedir. Özellikle, son yıllarda gündelik yaşamda silahlı çatışma haberlerine ve silahlı olaylara kamuoyunda daha sık karşılaşılmaktadır. Silahlar sokaklardan tutun işyerlerine, eğitim kurumlarına ve hastanelere kadar girmekte, vatandaşlarımızın yaşamına kastetmektedir.

Geçtiğimiz gün Esenyurt’ta bir tekel büfesinde yaşanan olay bu durumu özetleyen en açık tablodur, sokaklarda kontrolsüz bireysel silahlanma ve kaçak/ruhsatsız silahlanma kaynaklı suç olayları her geçen gün daha da artmaktadır. Kayıtsız ve ruhsatsız silahlanmalar yeterince tehdit oluştururken kayıtlı olanlarında bir kısmının yeterli psikolojik testlerden geçmemiş kişilere, kontrolsüzce ruhsatlandırmalar yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde her çeşit bireysel silahlanma, sivil vatandaşlar kadar kamu görevlilerini de adeta çaresizlik içine düşürerek, daha büyük tehditler oluşturmakta, endişeler yaratmakta ve sosyal yıkımlara zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda;

1- Bireysel silahlanmanın neden olduğu sorunların çözümü ve bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla eylem planınız var mıdır?

2- Kayıtsız ve kontrolsüz silahlanmanın denetimini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar nelerdir?

3- Son 10 yılda yapılan denetimlerde yakalanan ruhsatsız silah sayısı nedir?

4- Son 10 yılda ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla işlenen ve tespit edilen suç sayısı nedir? Bu suçların suç kategorileri nelerdir?

5- Bakanlığınıza bağlı kurumlar aracılığıyla son 10 yılda, yıllar itibariyle kaç silah başvurusu yapılmış, kaç silah ruhsatı verilmiştir?

6- Ruhsatlandırmalar sırasında bireylere yapılan psikolojik testler nelerdir ve kimler tarafından yapılmaktadır?

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