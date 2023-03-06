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Millet İttifakı’nın toplantısı Meral Akşener’in katılımıyla başladı

Millet İttifakı’nın toplantısı Meral Akşener ile yaşanan gerilimin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Meral Akşener’in katılımıyla başladı.

Millet İttifakı'nın toplantısı Meral Akşener'in katılımıyla başladı

06 Mart 2023 Pazartesi 21:23
  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarının ardından Millet İttifakı Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde buluştu. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de katıldı. 
  Altılı Masa’nın son toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın diğer liderleri arasında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerilim yaşanmıştı. Daha sonra masanın diğer liderleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Aday açıklamak için bugün gerçekleştirilecek toplantıya Meral Akşener’in katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilecek Cumhurbaşkanı’nın yetkili ve icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusunda Kılıçdaroğlu’na öneride bulunduklarını söyledi. 
  İYİ Parti’den gelen açıklamanın ardında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da özel bir otelde bir araya geldi. Daha sonra ikili ayrı ayrı Saadet Partisi’ne geldi ve Millet İttifakının toplantısı 15.50 itibarıyla başlamış oldu.  (IHA)
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