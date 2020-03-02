Başkan Büyükakın, “Çevre, ulaşım, enerji, sağlık, altyapı ve insan gibi kentimizin tüm ihtiyaçlarını birbirinden ayırmayarak her açıdan inceliyoruz. Varlık sebebimiz olan milletimiz için eser ve hizmet üretiyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz yeni yönetiminin yanı sıra Avrupa Yozgatlılar Türkiye Temsilcisi Coşkun Babayiğit, Körfez Hereke Gümüşhaneliler Dernek Başkanı İdris Cambaz ve yönetimini konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca, Yalova Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar’ı da makamında ağırladı. Görevine yeni atanan Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oğuzhan Açıkgöz ve beraberindeki heyetle de buluşan Başkan Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu Okul Müdürü Metin Öz ile Aile Birliği Başkanı Tuğba Çubukçu ve yönetimiyle de bir araya geldi.

“BİRBİRİNDEN AYIRMAYARAK HER AÇIDAN İNCELİYORUZ”

Kocaeli’de eğitimden spora, kent estetiğinden alt ve üst yapı yatırımlarına kadar çok önemli hizmetlerin yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentin gelişimine dönük adımların atılmasıyla birlikte tecrübe paylaşımının da önemine değindi. İstişarenin çok kıymetli olduğunu ve yenilikçi yaklaşımların kentleri daha iyi noktalara taşıdığını görüşmelerde vurgulayan Başkan Büyükakın, “Çevre, ulaşım, enerji, sağlık, altyapı ve insan gibi kentimizin tüm ihtiyaçlarını birbirinden ayırmayarak her açıdan inceliyoruz. Varlık sebebimiz olan milletimiz için eser ve hizmet üretiyoruz” ifadelerini sarf etti.

“EĞİTİM ALANINDA DA DESTEK VERİYORUZ”

Hayata geçirilen ve geçirilecek her projenin halkımızın yaşamını kolaylaştırdığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal belediyecilik başta olmak üzere çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem verdiklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan neslimize eğitim alanında da destek veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçireceğimiz kodlama ve robotik kodlama sınıflarını çok değerli buluyorum. Çocuklarımızın geleceğe bu anlamda da hazırlanmasını istiyoruz. Bu sınıflar için Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden önemli bir kaynağı ayırdık” açıklamasını yaptı. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.