OHAL’de Yeni İhraçlar!

İlimizde Diyanet İşleri’nden 3, Sağlık Bakanlığı’ndan 2 olmak üzere toplam 5 kişi kamu görevine iade edildi. Vaiz Ahmet Özbay­, Kuran Kursu öğretmeni Esra Demir ­ , Adnan Dündar, Sağlık memuru Sevilay Doğan, hemşire Zehra Aktaş­ Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevlerine iade edildi.



İHRAÇ EDİLENLER



KHK’lar ile İhraç edilen devlet memurlarının listesi, İl Göç Uzman Yardımcısı Ömer Can Türkmenoğlu, Doktor Ercan Bilal Taner ­, Hemşire Hülya Duran , Sağlık Memuru Nurcan Keser , Hemşire Yenigül Ataş, Uzman Doktor Mehmet Hamdi Aytekin, Hemşire Mehmet Demir ­, Ebe Özlem Uluçak­ , Hemşire Yakup Akar, Sağlık Memuru Tülin Teker, ­ Sağlık Memuru Emrah Gedikoğlu, Hemşire Manolya Medine Tülek Olgun­, Sağlık Memuru Ümit Uygur.



ESKİ KANDIRA KAYMAKAMI İHRAÇ EDİLDİ



Öte yandan geçtiğimiz aylarda FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan Kandıra Kaymakamı İsmail Çiçek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra Aydın Valiliğine Hukuk Müşaviri olarak atanan ve Aydın'a giden Çiçek, bugün yayınlanan KHK ile ihraç edildi.



Samet KAHRAMAN

Kocaeli'de 4 yeni KHK ile 5 kişi görevine iade edildi, 13 kişi ise ihraç edildi.