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Önce Vatan!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Körfez İlçe Teşkilatı’nı makamında ağırlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Önce vatan, bayrak ve milletim diyen herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Önce Vatan!

21 Ocak 2017 Cumartesi 11:47

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimi ile MHP’li Meclis Üyeleri Vahit Eryılmaz, Mehmet Gümüş ve Eyüp Öztürk’ü makamında ağırladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, nazik ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti aktardı.
 
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Önce vatan, bayrak ve milletim’ diyen, bu süreçte de büyük hassasiyet gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere MHP camiasına teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ve akabinde Yenikapı ruhuna her zaman sahip çıktınız. Aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz” dedi. Başkan Baran, Kıyamete kadar bu millet, her zaman el birliği içerisinde
ecdadımızın haçlılara karşı vermiş olduğu mücadeleyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.

 BAŞKAN BARAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de konuşmasında, “Türk milleti 15 Temmuz’dan sonra yaşanan süreçten başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. MHP camiası da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin izinden dik duruşunu sürdürmüştür.  Bizlere karşı gösterdiğiniz nezaket ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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