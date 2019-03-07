“Projelerimiz Çayırova’ya değer katacak”

Cumhur İttifakı ve AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında gittiği her yerde 31 Mart Seçim Beyannamesi’nde söz verdiği hizmetleri detaylı bir şekilde anlatıyor. İlçe Başkanı Ekrem Karahan, belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerin eşlik ettiği Bünyamin Çiftçi, esnaf ve dernek ziyareti ve ev sohbetlerine katılıyor.



Çayırova’ya prestij ve değer katacak projeler ile gelecek nesillere daha mutlu ve yaşanabilir bir Çayırova’ya bırakmayı hayal ettiklerini ifade eden Çiftçi, “Kent Park Projesi’ni yapacağız. 8 bine yakın engelli vatandaşlarımızın yaşadığı Cayırova’ya engelli yaşam merkezi kuracağız. Çayırova’nın eksiklerini ve ne yapılmasını gerektiğini çok iyi biliyoruz. 40 yıldır Çayırova’da yaşıyor olmam ve 21 yıllık mühendislik birikimim ile Çayırova’ya yakışacak projeleri hazırladık” şeklinde konuştu.

