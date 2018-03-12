Saadet akademi başlıyor

Saadet Partisi Kocaeli İl Eğitim Başkanlığınca düzenlenen akademi eğitimi, pazar günü Kocaeli Ticaret Odasında gerçekleştirilecek. İlçe teşkilatlarının yanı sıra gençlik kolları, kadın kolları ve diğer komisyonların da katılacağı Programda; teşkilat, tanıtım, planlama ve organizasyon başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek. Pazar günü saat 09:00’da kahvaltıdan sonra Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik’in açılış konuşması ile başlayacak olan program, Saadet Partisi Kocaeli İl Eğitim Başkanı Halil Kayın’ın vereceği “Yerel Yönetimler ve Vizyonumuz” adlı eğitimle devam edecek. Konu ile alakalı geniş bilgi veren Saadet Partisi Kocaeli İl Eğitim Başkanı Halil Kayın: “ Kocaeli’deki teşkilat mensuplarımızla gerçekleştireceğimiz eğitim programı bizim için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlere; hazırlıklı, donanımlı ve heyecanlı bir şekilde gireceğiz. Bu heyecan ve donanım sandığa da yansıtacak, neticesinde de Saadet Partimizi iktidara taşıyacaktır. Artık rüzgar bizim tarafa esiyor. Teşkilatlarımıza yansıyan çok güzel bir hava var. İnşaallah Milli Görüş iktidarını milletçe karşılayacak ve hak ettiğimiz saadetli günlere kavuşacağız.” dedi.