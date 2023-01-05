Selçuk Özdağ telefon sektörünün sorunlarını dinledi





Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, önemli ziyaretçilerini ağırladı.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinin Genel Merkezinde kendilerine yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.

Selçuk Özdağ, "Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin; Genel Merkezimizde gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yaşadıkları sorunları 8 başlıkta tespit ederek çözüm önerilerini Gelecek Partisi ile paylaştı.

Zincir mağazaların telefonculuk sektörüne zarar verdiğini ifade eden Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şen ayrıca, 1 yıl kullanılmayan telefonların kullanıma kapatılmasının hak ihlali olduğunu, sanal mağazaların kullanıcıları mağdur ettiğini, kredi kartına taksit yapma seçeneğinin hala yürürlükte olmadığını, cep telefonlarına vergi oranının çok yüksel olduğunu belirterek sektörün sorunlarına dikkat çekti.



Özdağ ayrıca, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ'ı da Gelecek Partisi Genel Merkezinde ağırlayarak, gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkürlerini iletti.