SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Selçuk Özdağ telefon sektörünün sorunlarını dinledi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu ile Tez-Koop-İş Sendikası temsilcilerini ağırladı.

Selçuk Özdağ telefon sektörünün sorunlarını dinledi

05 Ocak 2023 Perşembe 20:18



Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, önemli ziyaretçilerini ağırladı.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinin Genel Merkezinde kendilerine yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.
Selçuk Özdağ,  "Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin; Genel Merkezimizde gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. 

Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yaşadıkları sorunları 8 başlıkta tespit ederek çözüm önerilerini Gelecek Partisi ile paylaştı. 

Zincir mağazaların telefonculuk sektörüne zarar verdiğini ifade eden Türkiye Cep Telefoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şen ayrıca, 1 yıl kullanılmayan telefonların kullanıma kapatılmasının hak ihlali olduğunu, sanal mağazaların kullanıcıları mağdur ettiğini, kredi kartına taksit yapma seçeneğinin hala yürürlükte olmadığını, cep telefonlarına vergi oranının çok yüksel olduğunu belirterek sektörün sorunlarına dikkat çekti. 


Özdağ ayrıca, Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ'ı da  Gelecek Partisi Genel Merkezinde ağırlayarak, gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkürlerini iletti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gelecek Partisi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan etti. Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan etti.
BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı BTP liderinden DEVA Partisi’ne Türklük cevabı
İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE BAĞLI KALACAĞIZ. İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı’nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yüzyılı’nın...
Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti
Murat Atar: Derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız Murat Atar: Derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başkan Erenoğlu, özel okul zammına isyan...
CHP Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, 2023 yılı için özel okul fiyatlarına yüzde 65 oranında...

Haberi Oku