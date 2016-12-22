Serdar GTÜ’ye Geliyor!

Türkiye Gençlik Komisyonu ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Ömer Serdar öğrencilerle buluşacak. Yarın saat 16.30’de GTÜ İşletme Fakültesi Konferans salonunda düzenlenecek “Genç Türkiye, Güçlü Gelecek” konulu konferansla öğrencilere hitap edecek Ömer Serdar, tecrübelerini de paylaşacak. Öte yandan etkinliğin paydaşlarından Gençlik Komisyonu’ndan yapılan açıklama da “Bundan sonra 6 ay süreyle her ay olmak üzere Ankara'dan Bakan ve milletvekillerimizi Kocaeli'de ağırlayacak, gençlerle buluşturacağız. Program amacımız, genç arkadaşların birinci elden deneyim ve tecrübe kazanmasını sağlamak. Bu bağlamda bu ay TBMM Başkanlık Divanı Üyesi / Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ı ilimizde konuk edeceğiz. Konuğumuz 15 Temmuz'da meclis bombalanırken meclisteydi, hem 15 Temmuz alçaklığı hususunda hemde "Yeni Türkiye'de Gençlerin Rolü" başlığı altında verimli bir program hazırlığındayız.”denildi.



Selvi GECAL