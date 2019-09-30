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Şevki Demirci'den ihraç haberi

Çayırova Belediyesi eski başkanı Şevki Demirci, AK Parti Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Karar, onay için Genel Merkez'e gönderildi.

Şevki Demirci'den ihraç haberi

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:30

 Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Disiplin Kurulu Başkanı Temel Ertem, ''AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulumuza sevk edilen Şevki Demirci savunmasını kurulumuza sunmuştur. Bunu müteakip kurulumuz kesin ihraç istemiyle ilgili değerlendirmesini yapmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde Şevki Demirci’nin eyleminin parti üst düzey yöneticileriyle, üyelerine yönelik hakaret disiplin suçu oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede AK Parti Tüzüğünün ilgili maddesi gereği Şevki Demirci’nin AK Parti üyeliğinden kesin ihracına karar verilmiştir. Karar, onay makamı olan Genel Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilmiştir'' ifadelerini kullandı.
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