Şevki Demirci'den ihraç haberi Çayırova Belediyesi eski başkanı Şevki Demirci, AK Parti Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi. Karar, onay için Genel Merkez'e gönderildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 17:30