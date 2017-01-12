SİYASET:
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Sokakta gerilir!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gebze’ye geldi.

Sokakta gerilir!

12 Ocak 2017 Perşembe 18:13

Gebze İlçe Teşkilatı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünlü, geçtiğimiz gece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan gerilimi değerlendirdi.

SOKAKTA GERİLİR!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan olayları tasvip etmediğini dile getiren Ünlü, bu olayların sokağı da gereceğini söyledi. Ünlü açıklamasında, “Bugün Sayın Dr. Devlet Bahçeli bugün meclis gündemini çok yakından takip eden, ülke siyasetini yönlendiren bir lider. Onun kelimelerinde, söylemlerinin satır aralarında yakalanması gereken mesajlar var. Biz inanıyoruz ki bugün meclis milletin meclisidir. Milletin meclisinde gerginlik oluşturulması, milletin kürsüsünde kavgalar olması sokağı da gerginleştirir. Bunları tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu. Ünlü’nün açıklamalarının tamamını yarın gazetemizden okuyabilirsiniz.

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