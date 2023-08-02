SÜRÜCÜ KURSLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sürücü kurslarının yaşadıkları sorunları TBMM gündemine taşıdı. Çiler, verdiği Meclis Araştırma Önergesi ile sorunların tespit edilmesi için Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, otomobil piyasasında yaşanan dengesizliğin sürücü kurslarını da etkilediğinin de altını çizen Çiler, “Sürücü kursları mevzuat gereğince kurumlar belli sayıda aracı bulundurmak zorundadırlar. Bu araçların bir kısmının manuel şanzıman bir kısmının da otomatik şanzıman özelliğinde olması zorunludur. Ancak sürücü kursları ihtiyaçları olan taşıtları mevcut piyasada bulamamakta, araçlar bulunduğunda ise araçların üzerindeki vergi yükü sebebiyle araçlar finansal olarak temin edilememektedir. Motorlu taşıtlar sürücüleri kurslarında, kurslarımızın edindiği taşıtlardan ÖTV alınmaması gerekmektedir” dedi.

CHP’li Çiler önergesinde, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının sorunlarının çözülmesi için alınması gereken önlemler de sıraladı. Bu önlemler arasında, araçlardan ÖTV alınmaması, direksiyon eğitim güzergahlarının güncellenmesi ve alternatif güzergahların oluşturulması, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yakıt fiyatlarında indirim yapılması ve KOSGEB kredilerinden daha fazla faydalanabilmeleri için destek verilmesi yer alıyor.

Çiler önergesinde, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim sürecinde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Bu sorunlar arasında, araçların güvenli ve teknolojik olarak uygun olmaması, direksiyon eğitim güzergahlarının yetersiz olması, yakıt fiyatlarının yüksek olması ve KOSGEB kredilerinden yeterince faydalanılamaması yer alıyor. Önergesinde Çiler, “ Türkiye'de yaklaşık 4 bin 500 motorlu taşıt sürücüleri kursu bulunmaktadır. Özel Eğitim Kurumları Kanunu'na tabi olan motorlu taşıt sürücüleri kursları bu çerçevede eğitim vermektedirler. Ancak kredi imkanlarından faydalanamamaktadırlar” dedi.