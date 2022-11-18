TAHSİN TARHAN “HER SEÇİMDE MÜJDESİ VERİLEN DOĞALGAZ HALEN ORTADA YOK”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Ak Parti’nin enerji politikalarının rant ve siyasi hamaset üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Tarhan, iktidarın sürekli doğalgaz ve petrol bulunduğu müjdesi vererek umut sattığını söyleyerek, “ Enerji Bakanı sürekli hayal satıyor. Sunumunuzda hedefler, hayaller güzel ama çözümlere baktığınız zaman millet battaniyenin altında ısınmaya çalışıyor, esnaf iş yeri kapatıyor, kiralarının 2 katını bulmuş enerji faturaları. Sanayi zorda, üretim gerçekten son dönemlerde düşüşte” dedi.

“Varlık Fonuna devredilen BOTAŞ, zarar rekoru kırıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının sürekli dünyada artan enerji fiyatlarını bahane ederek kötü yönetimin üstünü örtmeye çalıştığını dile getiren Tarhan, “ Siz eğer dağıtım şirketlerini özelleştirirseniz, BOTAŞ'ı da Varlık Fonuna devrederseniz bugünkü enerji sıkıntısını yaşarız. BOTAŞ 2018'de 2,5 milyar zarar, 2019'da 5 milyar zarar, 2020'de 17 milyar TL zarar etti; 2022'de de zararının 2'ye katlanacağı söyleniyor. Varlık Fonuna devredilen BOTAŞ zarar rekorları kırıyor” diye konuştu.

“Türkiye doğalgaz üssüyse fiyatları neden en pahalı ülkelerden biriyiz?”

Tarhan, “Ülkemizden bir çok doğalgaz boru hattı geçiyor. TANAP, TürkAkım, Mavi Akım, bütün boru hatları Türkiye'den geçiyor. Hiç mi bir avantajımız yok? Eğer doğal gaz üssüyse bu ülke, Avrupa'ya karşı hiç mi bir avantajımız yok bunu ortaya koymanız gerekiyor.”diyerek doğalgaz zamlarını ve Türkiye’nin en pahalı doğalgaz kullanan ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.