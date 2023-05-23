Talus, İstişare Kurulunuda Sandık Nöbetine Çağırdı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus’un, bu pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri öncesi kritik toplantıları devam ediyor. Talus, önceki gün istişare kurulunu bir araya getirdi. En önemli isteği, geçmiş dönem belediye başkanları ve yöneticilerden okullarda, gerekirse sandıklarda gönüllü görev almalarını istedi.





TALUS’TAN KRİTİK TOPLANTILAR

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, “Büyük Türkiye Zaferi için Hep Birlikte Sandığa” sloganıyla partinin bütün kademelerini bir araya getiriyor. Geçen hafta sonu Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla Kocaeli geneli 472 mahallenin 3 kademe mahalle başkanları buluşması gerçekleşmişti. Çok coşkulu ve geniş katılımlı bu buluşmanın ardından hafta başında il istişare kurulu bir araya geldi.





PARTİ HAFIZASI BİR ARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki dönem Orman Bakanı Osman Pepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçiminin önemine dikkat çeken konuşmalarının yanı sıra, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus da, salondakilere hitap etti. Talus, çok önemli bir seçim için geri saydıklarını belirterek şunları söyledi:





ŞİMDİ CUMHURBAŞKANIMIZA

SAHİP ÇIKMA ZAMANI

“AK Parti’nin 21 yıllık iktidarında emeği olan bütün il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza şükran borçluyuz. Her birinin azmi ve kararlılığı sayesinde davamız bugün hem Kocaeli’de hem Türkiye’de ulaşılması zor bir üye sayısına erişti ve her geçen gün büyüyor. Bizler seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği sunmak için 28 Mayıs’a hazırlanıyoruz”.





SANDIKLARDA GÖREVE ÇAĞIRDI

“İstişare kurulumuz da her zaman olduğu gibi saha çalışmalarımızda sürekli yanımızda. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde tarihi bir seçim var. Milletimizin emanetine sahip çıkmak için 45 bine yakın sandık kurul üyesi ve müşahitlerimizle seçim günü sandık başı ve çevresi ile oy verme işleminin olduğu yerlerde milletimizle birlikte görev alacağız. Açıkçası burada istişare kurulu üyelerimizin de gönüllü olarak okullarımızda görev almasından, gerekirse sandık müşahidi olmasından hem mutluluk duyar, hem de güç alırız. Büyük Türkiye zaferi için omuz omuza olalım”.