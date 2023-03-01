TARHAN: CUMHURBAŞKANI STOKÇULUKLA MÜCADELEYE KIZILAY’DAN BAŞLASIN 

Tahsin Tarhan’ın 24 Şubat 2023 tarihinde 2 ayrı soru önergesinde Kızılay’a dair sorularını TBMM Başkanlığına sundu.

Kızılay’ın çadırları TBMM gündemine de taşınmış

Tarhan Kızılay’ın Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altında faaliyette sürdürdüğünün statüsünde açıkça belirtildiğini vurgulayarak Kızılay’ın çadır başta olmak üzere gıda dışı ürünler, afet çantası ve termal battaniyeler hakkındaki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplamasını talep ederken AFAD’ın envanterinde bulunan çadır gibi malzemelerle AFAD’ın Kızılay’dan satın aldığı çadır olup olmadığı hususlarına dair sorularını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltti.

“Depremin üstünden 3 hafta geçti vatandaşlarımız halen çadır bekliyor. Türk Kızılay’ının başındakiler afeti dahi ranta dönüştürmüşler”

Tarhan, depremin ilk gününde bölgeye gittiğini ve birer hafta olmak üzere 3 kez bölgede kalarak vatandaşlarla biraraya geldiğini hatırlatarak “Bölgeye ilk intikal eden CHP grubu milletvekilleri arasındaydım. Sahada vatandaşlarımız gibi biz de AFAD ve Kızılay’ı ilk günlerde göremedik. AFAD vardığında Kızılay hala yoktu. 1999 Depremini yaşamış biri olarak gözlerim o zaman herkese ev olan Kızılay çadırlarını aradı ama Kızılay çadırlarını da göremedik. Depremin üstünden 3 hafta geçti vatandaşlarımız halen çadır bekliyor. Bu nedenle iki ayrı soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdık. Anayasal süre olan 15 günlük cevap süresi içindeyiz. Cevapları beklerken, haftasonu Kızılay’ın elindeki çadırları Ahbap’a sattığını öğrendik. Afet durumunda vatandaşa çadır sağlaması gereken Türk Kızılay’ının başındakiler afeti dahi ranta dönüştürmüşler” dedi.

“Kızılay sadece çadır üretmiyor, afet için gıda ve gıda dışı ürünler de Kızılay’dan temin ediliyor”

Türk Kızılay’ın resmî web sayfasında yer alan ilgiye göre Ankara, Malatya ve Erzincan’da bulunan çadır üretim işletmeleri ile kişisel koruyucu ekipman ve tekstil alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretildiğini hatırlatan Tarhan, “Kızılay bu ürünleri normal zamanlarda satarak elde ettiği geliri insani yardımda kullandığını ifade ediyor. Ama şimdi ülkemizde büyük bir afet yaşanırken Kızılay insaniliği unutmuş, rant elde etmenin peşinde. Üstelik Kızılay bu dönem ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi de üretiyor. Ama tüm bu ürünleri bölgeye göndermek yerine depolarında tutarak satmanın peşine düşmüş. Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay’dan başlasın.”diyerek Kızılay’ı sert bir dille eleştirdi.





















TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve Anayasa’nın 98. Maddeleri gereğince aşağıdaki soruların TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.

Tahsin Tarhan

Kocaeli Milletvekili

19 Şubat 2009 tarih ve 27146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kızılay Derneği Statüsüne göre, varlığı zamanla sınırlı olmayan Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk Kızılay, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunmaktadır. Bu kapsamda, Türk Kızılay, yurt içinde meydana gelen doğal afetler sonrasında afetzedelere acil beslenme hizmeti ile acil barınma hizmeti için çadır temin etmektedir.

Türk Kızılay’ın resmî web sayfasında Türk Kızılay “Ankara, Malatya ve Erzincan’da bulunan çadır üretim işletmeleri ile kişisel koruyucu ekipman ve tekstil alanında ihtiyaç duyulan ürünleri en üst kalite standartlarında ve yenilikçi bir bakış açısıyla üreterek, en hızlı şekilde çözümler sunar. Çadır ve tekstil faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin tamamı Kızılay'a aktarılır ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılır.” denilmektedir. Öte yandan resmî web sayfasında Kızılay tarafından üretilen tüm ürünlere dair bilgiler de yer almaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,4’lük depremler 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük depremler olarak, sadece Kahramanmaraş'ta değil Suriye de dahil fay hattı boyunca en az 10 ilde yıkıma yol açmış ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay büyük hasar almıştır. Hükümet, depremin olduğu gün deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmiştir.

Bu kapsamda kamuoyunun bilgilendirilmesi için aşağıdaki soruların sorulması gereği doğmuştur;

6 Şubat 2023 tarihinde Türk Kızılay’ın envanterinde kaç adet afet çadırı, hava kanallı acil müdahale çadırı, hava kanallı mescit çadırı, barınma çadırı, depolama çadırı, büyükbaş hayvancılık çadırı, küçükbaş hayvancılık çadırı, genel maksat çadırı, kampet, gıda dışı ürünler kiti (kış – yaz), afet çantası ve termal battaniye bulunmaktadır? Meydana gelen depremler sonucunda afet bölgesine kaç adet afet çadırı, hava kanallı acil müdahale çadırı, hava kanallı mescit çadırı, barınma çadırı, depolama çadırı, büyükbaş hayvancılık çadırı, küçükbaş hayvancılık çadırı, genel maksat çadırı, kampet, gıda dışı ürünler kiti (kış), afet çantası ve termal battaniye gönderilmiştir? Bu ürünlerden depremden etkilenen Suriye’ye de gönderim yapılmış mıdır? Kaç adet gönderilmiştir? 2020 – 2021 – 2022 yıllarında insani yardım kapsamında hangi ülkelere kaç adet afet çadırı, hava kanallı acil müdahale çadırı, hava kanallı mescit çadırı, barınma çadırı, depolama çadırı, büyükbaş hayvancılık çadırı, küçükbaş hayvancılık çadırı, genel maksat çadırı, kampet, gıda dışı ürünler kiti (kış- yaz), afet çantası ve termal battaniye gönderilmiştir?

TARHAN: CUMHURBAŞKANI STOKÇULUKLA MÜCADELEYE KIZILAY’DAN BAŞLASIN

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, haftasonu gündeme oturan Kızılay’ın çadır satış skandalını TBMM gündemine skandal patlamadan bir gün önce taşıdı.

Tahsin Tarhan’ın 24 Şubat 2023 tarihinde 2 ayrı soru önergesinde Kızılay’a dair sorularını TBMM Başkanlığına sundu.

Kızılay’ın çadırları TBMM gündemine de taşınmış

Tarhan Kızılay’ın Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altında faaliyette sürdürdüğünün statüsünde açıkça belirtildiğini vurgulayarak Kızılay’ın çadır başta olmak üzere gıda dışı ürünler, afet çantası ve termal battaniyeler hakkındaki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplamasını talep ederken AFAD’ın envanterinde bulunan çadır gibi malzemelerle AFAD’ın Kızılay’dan satın aldığı çadır olup olmadığı hususlarına dair sorularını da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yöneltti.

“Depremin üstünden 3 hafta geçti vatandaşlarımız halen çadır bekliyor. Türk Kızılay’ının başındakiler afeti dahi ranta dönüştürmüşler”

Tarhan, depremin ilk gününde bölgeye gittiğini ve birer hafta olmak üzere 3 kez bölgede kalarak vatandaşlarla biraraya geldiğini hatırlatarak “Bölgeye ilk intikal eden CHP grubu milletvekilleri arasındaydım. Sahada vatandaşlarımız gibi biz de AFAD ve Kızılay’ı ilk günlerde göremedik. AFAD vardığında Kızılay hala yoktu. 1999 Depremini yaşamış biri olarak gözlerim o zaman herkese ev olan Kızılay çadırlarını aradı ama Kızılay çadırlarını da göremedik. Depremin üstünden 3 hafta geçti vatandaşlarımız halen çadır bekliyor. Bu nedenle iki ayrı soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdık. Anayasal süre olan 15 günlük cevap süresi içindeyiz. Cevapları beklerken, haftasonu Kızılay’ın elindeki çadırları Ahbap’a sattığını öğrendik. Afet durumunda vatandaşa çadır sağlaması gereken Türk Kızılay’ının başındakiler afeti dahi ranta dönüştürmüşler” dedi.

“Kızılay sadece çadır üretmiyor, afet için gıda ve gıda dışı ürünler de Kızılay’dan temin ediliyor”

Türk Kızılay’ın resmî web sayfasında yer alan ilgiye göre Ankara, Malatya ve Erzincan’da bulunan çadır üretim işletmeleri ile kişisel koruyucu ekipman ve tekstil alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretildiğini hatırlatan Tarhan, “Kızılay bu ürünleri normal zamanlarda satarak elde ettiği geliri insani yardımda kullandığını ifade ediyor. Ama şimdi ülkemizde büyük bir afet yaşanırken Kızılay insaniliği unutmuş, rant elde etmenin peşinde. Üstelik Kızılay bu dönem ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi de üretiyor. Ama tüm bu ürünleri bölgeye göndermek yerine depolarında tutarak satmanın peşine düşmüş. Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay’dan başlasın.”diyerek Kızılay’ı sert bir dille eleştirdi.

























TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TBMM İçtüzüğü’nün 96. ve Anayasa’nın 98. Maddeleri gereğince aşağıdaki soruların TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.





Tahsin Tarhan

Kocaeli Milletvekili





Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması amacıyla afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

Bu kapsamda AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek ile görevlidir.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,4’lük depremler 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Türkiye'de meydana gelen en büyük depremler olarak, sadece Kahramanmaraş'ta değil Suriye de dahil fay hattı boyunca en az 10 ilde yıkıma yol açmış ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay büyük hasar almıştır. Hükümet, depremin olduğu gün deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmiştir.

Bu kapsamda kamuoyunun bilgilendirilmesi için aşağıdaki soruların sorulması gereği doğmuştur;