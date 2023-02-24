TARHAN “YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Tarhan Diyarbakırlılar ve Kahramanmaraşlılar Derneklerini ziyaret etti.

CHP Kocaeli İl Yöneticileri, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP Gebze İlçe Yöneticileri ile belediye meclis üyeleriyle depremden etkilenen illerin hemşehri derneklerini ziyaret ederek bilgi alan Tarhan ilk olarak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Diyarbakırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Sarıtoprak ve Dernek Yöneticileri ile Diyarbakırlı depremzedelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bu ziyaretinin ardından depremlerin merkez üssü olan ve Hatay’la birlikte depremde en büyük yıkımı yaşayan Kahramanmaraş Derneğine geçen Tarhan, Gebze Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Adem Oktay ve Yönetimi ile bir araya geldi. Kahramanmaraşlı depremzedelerin sorunlarını ve şehrin yeniden kurulması için yapılması gereken çalışmaları istişare eden Tarhan ve beraberindekiler daha sonra Gebze Öğretmenevi’nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

“Depremle açılan yaralar sadece bölgenin değil tüm hepimizin yarası”

Tarhan ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada “Ülkemiz 1999’da şehrimizde yaşadığımız büyük depremin ardından bu kez Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Biz CHP Grubu milletvekilleri olarak depremin hemen ardından yola çıktık. Ulaşımda büyük zorluklar yaşasak da ne yazık ki devletin kurumlarından önce afet bölgesine varmıştık. Ne yazık ki diyorum çünkü afet bölgesine bizden önce varması gereken kurumları biz orada göremedik. Vatandaşımız enkazda arama kurtarma çalışmalarını da ilk müdahaleleri de kendi çabalarıyla gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bölgeye dair temel tespitim şudur ki bundan 23 yıl önce Gölcük merkezli depremin ardından geçen sürede bir arpa boyu yol gitmemişiz. Süslü sözlerle, büyük şovlarla yapılan deprem ve afet hazırlık tatbikatlarının hepsi hayatın gerçekleri karşısında içi boş bir şovmuş bunu gördük. Can kaybımız çok giden canlarımızı, yok olan hayatlarını geri getiremeyeceğiz. Bu en büyük ve derin acımızdır. Mal kayıplarını yerine koymak mümkün biz bunu milletçe elele vererek başarabiliriz. Bu yaralar sadece bölgenin yarası değil tüm ülkemizin, bu topraklarda yaşayan her bir ferdin yarası ve biz bu yaralarımızı birlikte saracağız.” dedi.

“CHP Grubu milletvekilleri olarak sahadayız, olmaya da devam edeceğiz.”

“CHP Grubu milletvekilleri olarak ilk günden beri afet bölgesindeyiz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 2 grup olarak dönüşümlü görev yapıyoruz. Ayrıca uzmanlık alanlarımıza göre de çözüm odaklı bir bakış açısıyla bölgedeki ihtiyaçları ve sorunları tespit için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Tarhan, CHP Grubu Milletvekillerinin sahadaki çalışmalara devam ettiğinin altını çizerek, gerek bölgesel, gerek sektörel ve tematik olarak milletvekillerinin uzmanlıklarına göre görevlendirildiklerini bu kapsamda kendisinin de ekonomi konusundaki heyette görevlendirildiğini ve bölgenin ekonomi alanında hızlıca kalkındırılması amacıyla yapılacak çalışmaları belirleyecek heyette görevlendirildiğini ve bu kapsamda bölgeye yeniden döneceğini söyledi.