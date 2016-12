Taşdemir Moral Oldu!

Ardı ardına gelen terör saldırılarından sonra Polisimize yönelik moral ziyaretleri gerçekleştiren Taşdemir, her gördüğü yerde polisimize destek olmaya devam ediyor. Önceki gün Gebze’de nöbet tutan Polislerimizin hal ve hatıralarını sorarak, onlara moral veren Taşdemir, bu anları ölümsüzleştirdi. Ziyaret sonrası Taşdemir, “Milletimizin huzuru, Can ve mal emniyeti için gece gündüz mücadele edip, Nöbet tutan polislerimizi Yönetim kurulu üyesi Arkadaşlarımızla ziyaret edip, hayırlı görevler diledik. Şehitlerimiz için baş sağlığında bulunduk, her daim yanlarında olduğumuzu bildirdik. Allah yardımcımız olsun”dedi.

Mustafa Ulaş GECAL