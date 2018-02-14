Türkiye terörle mücadelede kararlı



AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, "Biz dünyada artık sınırlarımızın ötesinde, 7 düvelle mücadele eden büyük bir ülkeyiz." dedi.

Alp, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Alp, şunları söyledi:

"Canımız da yansa, bu ülkeyi ecdadımızın bize nasıl emanet ettiğini biliyoruz. İşte bu emanet edilen topraklar için şehit verilecekse, elbetteki hepimiz şehit olmaya hazırız. Çünkü bu topraklarımız ve sınırlarımız kanla korunmuştur. Bu bağlamda ne gerekiyorsa, onu yapmaya hazırız. Artık Türkiye'nin durduğu yerde, yumruk bekleme lüksüne sahip değildir. Türkiye, sınırlarını korumak için sınır ötesinde hareket yapma zorunluluğu var. Biz dünyada artık sınırlarımızın ötesinde, 7 düvelle mücadele eden büyük bir ülkeyiz."

Alp, millet olarak teröre karşı çok anlamlı bir duruş sergilendiğine işaret ederek, ülke topraklarının korunması için yapılan mücadelenin, bedeli ne olursa olsun hedefine ulaşacağını sözlerine ekledi.