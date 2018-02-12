“Türkiye’nin Tek Kitle Partisiyiz”

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP’nin Türkiye’nin tek kitle partisi olduğunu belirterek, Gebze’nin sorunlarının çözümüne dönük olarak projeler geliştireceklerini söyledi. Yılmaz, CHP’nin tam bir birlik ve beraberlik içinde genelde ve yerelde iktidar olması için büyük bir çalışma içinde olacağını da ifade etti.

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi, “CHP Kurucu iradenin oluşturduğu bu ülkede vücut bulduğu kitle partisidir. Ve laiklik esasına bağlı olan hiç bir etnik ve inanç kesimlerinin etkisinde kalmaksızın ama tamamına saygılı samimi içten sevgi barış kardeşlik duygularıyla yaklaşan birliğimizin beraberliğimizin temsil edildiği Türkiye Cumhuriyetinin varlığının sigortası ve teminatıdır. CHP kitle partisi olmanın verdiği sorumlulukla toplumumuzun ve Gebze halkının her türlü sorunundan kendini sorumlu tutar bu sorumluluk duygusu içinde hareket eder. Sosyal kültürel siyasi ve ekonomik sorunlarla gerek toplumsal gerekse bireysel anlamda ilgilenir ve çözüm odaklı planlamalarla projelerle her zaman toplumun yanında yer alır. CHP ilçe başkanı olarak hiç bir zaman kendi ikbalim çıkarım adına siyaset yapmadım yönetim kurulu arkadaşlarımla da aynı duygular çerçevesinde buluştuk ve tek hedef iktidar olmaktır. İktidar yürüyüşümüz boyunca dürüstlükten sevgiden barış ve kardeşlikten asla taviz vermeyeceğiz tüm partili üyelerimize ve seçmenlerimize hatta halkımıza eşit davranacağımızı buradan kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

BİRLİKTE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK

Bizden önceki ilçe başkanlarımla ve yönetim kurullarıyla her zaman uyumlu oldum ve hiç bir talebim olmaksızın destek oldum ve aldığım yada verilen görevleri yapmaya çalıştım çünkü bu benim CHP kültürümden ve bilincimden kaynaklı olarak bir duruşum ve görevimdi. Şimdi aynı hassasiyeti tüm eşit mesafede durduğum CHP li üyelerimizden seçmenlerimizden beklemekteyim birlikte aşamayacağımız hiç bir engel yoktur. Artık kongreler sürecini tamamladık ve CHP kurultayını gerçekleştirdik Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanımız olarak kurultay delegelerimiz tarafından aldığı oylarla genel başkan olarak görevlendirildi. Şimdi bize düşen artık geriye dönük hiç bir tartışmaya meyil verilmeksizin ileriye dönük plan ve programlar eşliğinde çalışmaktır.

PROJELER ÜYELERLE PAYLAŞILACAK

Hazırlamış olduğumuz plan ve projelerimizi siz değerli üyelerimizle bir araya gelerek yüz yüze geniş katılımlı bir toplantıda paylaşmak sizlerin fikir ve düşüncelerini alarak ortak aklımızı harmanlayarak start vermek istiyoruz bu düşüncelerle salı günü akşam yapacağımız yönetim kurulu toplantımız da belirleyeceğimiz yakın bir tarihte siz değerli CHP li üyelerimizle ve seçmen kitlemizle buluşacağız zaman kaybına tahammülümüz yoktur.

Şu an ilçe yönetim kurulumuz sayın Milletvekillerimiz ve belediye meclis Üyelerimiz ile Kadın ve gençlik kollarımız çok uyumlu tek vücut halinde çalışmaktayız bu birlik ve beraberliğimizi tüm CHP’li üyelerimize ve seçmenimize yaymak ulaşabildiğimiz en geniş tabana ulaşmak istiyoruz bizlere destek olacağınıza olan inancımız tamdır. Bu zorlu dönemde partim ve delegelerimiz bize sadece bir görev vermiştir oda Yerel de ve Genel de partimizi iktidara taşımak görevidir.

Yukarda dediğimiz gibi CHP toplumun tüm sorunlarından sorumlu bir partidir bende ilçe başkanı olarak yönetim kurulumla beraber bu sorumluluk duygusuyla halkımızın sorunlarıyla çözüm odaklı ilgileneceğiz.

TAPU TAHSİS VE SORUNLARI

Gerek Beylikbağı bölgemiz de Hürriyet, Ademyavuz mahallerimizin tapu tahsis ve tapu sorunları giderilinceye kadar gerekse bize göre özellikle yukarı kesimlerde 16 adet köylerimizdeki başta İmar, Çiftçilik, Hayvancılık, Ormancılık, Tarımcılık ve buna bağlı olarak meracılık sorunları çözüme kavuşuncaya kadar ve Gebze merkezdeki diğer sorunların takipçisi olacağız ve kendi çözüm önerilerimizi plan ve projelerle halkımıza sunacağız. Gebze CHP de çok büyük bir enerji var biz bu enerjiyi ve oluşan sinerjiyi halkımızla buluşturmak istiyoruz bu anlam da siz değerli üyelerimize ihtiyacımız vardır. Artık kişisel ikbalimizi bir kenara bırakarak toplumsal ikbal için beraber çalışmak zorundayız zaman kaybına tahammülümüz yoktur.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

2019 meclis ve başkanlık secimi ile olası bir yerel erken secimde partimizin iktidar olması elzem ve zorunluluktur çünkü hem ülkemizin hem devletimizin hem de çocuklarımızla beraber nesillerimizin geleceği tehdit altında bulunmaktadır. Bu önemli süreçte hiç bir beklenti içinde olmaksızın birlik beraberlik içinde çalışmak zorundayız yani üyelerimizin ve seçmenlerimizin her zamankinden çok daha fazla fedakârlık yapmaları gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimizle yönetim kurulum adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum birlikte başarılı olacağımız inancı ile büyük CHP ailesine başarılar diliyorum”.