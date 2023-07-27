TUTUŞ'TAN HÜRRİYET'E GÖNDERME!

“GÖLÜN ETRAFINDA AYDINLATMA SIFIR“

Başkan Tutuş yaptığı paylaşımında; “Sevgili Hemşehrilerimiz. Son zamanlarda, bizlere sürekli Gölkay Park'tan fotoğraflar gönderiyorsunuz. Gölün etrafında aydınlatma sıfır, otlar insan boyu ve pislikten geçilmiyor diye şikayet ediyorsunuz.

Bilgi vereyim. Gölkay Park'ın etrafındaki yürüyüş ve bisiklet yollarının yenilenmesi, gölün etrafının aydınlatma işlemleri ve çevre düzenlemesi işi; Kırıkkale'li yeğenin yakınlarına, Fatma Kaplan Hürriyet tarafından #6MİLYONTL'ye ihale edildi. Ve bu işlerin biteli henüz 3-4 ay olmasına rağmen Gölkay Park'ın durumu maalesef bu.

“KİRLETMEZSENİZ TEMİZLEMEYE İHTİYAÇ OLMAZ DİYOR”

Vatandaşlarımıza tavsiyem şudur; Bence çok bulaşmayın başkan hanıma.Çöpleri neden toplamıyorsunuz diye soranlara, çöp atmayı bilmeyen kültürsüzler yakıştırması yapıyor. Belediyenin araçlarına neden sahip çıkmıyorsunuz diye soranlara, gaspçı yakıştırması yapıyor. Parkları bahçeleri neden temizlemiyorsunuz diyenlere, kirletmezseniz temizlemeye ihtiyaç olmaz diyor.”dedi