Vali’den birlik çağrısı!

Vali Hasan Basri Güzeloğlu program başlarken yaptığı konuşmasında; “2016 yılının son programında gelecek her günümüzün 2017 yılının daha iyi olmasını, ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için 2016 yılında yaşadığımız acılara son veren bir yıl olmasını, beklentilerimizin karşılanmasını içtenlikle diliyorum” dileklerinde bulundu.

KOCAELİ’DE ASAYİŞ

Kocaeli’nin asayiş ve güvenliği hakkında bilgi veren Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “İçte ve dışta devam eden bütün gelişmeler Türkiye’de vatandaşlarımızın, bizim birlikteliğimizin, bununla ilgili gelecek perspektifimizin, bu ihanet şebekelerinin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu ortaya koyuyor. Son yaşadığımız saldırılar maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz olmak üzere biz Türkiye Cumhuriyeti birliğinin devletinin bekası, vatandaşlarımızın başta can ve mal emniyetinin temin edip sağlanması için şüphesiz en üst düzeyde güvenlik tedbirlerimizi istihbarat destekli olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması, hayatla ile ilgili buluşma ve hayatı yaşama noktasında bir kısıtlama, güvensizlik hiç hissetmemeleri adına bütün arkadaşlarımız bizimle birlikte alanda çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum.

BÜTÜN GİRİŞ NOKTALARINDA ARAMA VE KONTROL

Bütün güvenlik birimlerimiz 24 saat ayakta ve dikkatli bir şekilde görev yapıyorlar. Şu anda ilimizin bütün giriş noktalarında yol arama ve kontrol noktalarımız var. Türkiye de diyebilirim ki en fazla mobil takip sistemi Kocaeli’miz de. Hemen her ilçemizde her mahallemizde kritik bütün geçiş bağlantı ve transfer yol bağlantı üzerlerimizde var. Plaka takip sistemimiz var, günde bütün araç trafiğini otoyol dâhil analiz eden buna bağlı bir değerlendirme yapabilen bir sistemimiz var. Vatandaşlarımız huzur kenti Kocaeli’miz de huzur içerisinde yaşayacaklar bütün tedbirlerimizi alacağız.

EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ

İlimizde Eğitim alanında gelinen son nokta ve Eğitim hakkındaki görüşlerini paylaşan Sayın Valimiz; “Eğitim en öncelikli alanımız. Belki de her konuyu belirleyen, her konudaki gelişmeyi tanımlayan, konusu insan olan ve insana dayalı bütün gelişmelerin tanımlayıcısı ve tamamlayıcısı bir alanımız. Bugün gördüğünüz birçok neden sonuç olarak eğitime bağlıdır. Eğitimsizliğin ve eğitime bağlı gelişmenin olumlu ve olumsuz gelişmeleridir. İnsanı değiştiren eğitimdir. Eğitimsiz bir insanın ne kendisinin değişmesi nede olumlu yönde çevresinden başlayarak dünyayı değiştirmesi mümkün değil. Bunun için bilgi çağında en yüce değer bilgi ise, en önemli zenginlikte yetişmiş eğitimli insan gücüdür. Bugün aklın kullanıldığı akıl temelli bir ekonomik yapının oluştuğu ve akıllı ürünlerin dünyayı egemenliğine aldığı bir dönem de yaşıyoruz.