banner930
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok'

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN ADETA KADERİNE TERK EDİLEN CENGİZ TOPEL HAVALİMANI’NI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NA SORDU ;

Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok'

18 Temmuz 2023 Salı 16:43

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 12 yıl önce açıldı, ancak açıldığı günden bu yana adeta kaderine terk edildi. Yıllardır daha aktif hale getirilmesi için hiçbir girişimde bulunulmayan havalimanının bundan sonra ne olacağı da merak konusu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yolcusu olmayan havalimanını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu. Türkkan, Bakan Uraloğlu’nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

Önergesinde; havalimanından bu yıl Haziran ayında sadece 83 uçuş yapıldığını, büyük çoğunluğu eğitim uçuşu ve özel uçuş olan bu sayının içinde ise 2 yurt dışı uçuş bulunduğunu yazan Türkkan, bu uçuşlarda 192 kişinin uçuş yaptığını ifade etti. “Basında çıkan haberlere göre; bu kişilerin büyük çoğunluğu Kocaeli ve çevre illerden yakalanıp sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerdir.” diyen Türkkan, havalimanında  uzun zamandır beklenen ticari uçuşların da hala başlamadığını vurguladı.

 İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın önergesi şu şekilde:
 

                        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.13.07.2023              

 

Saygılarımla.

 

 

 

                                                                                                                         Lütfü TÜRKKAN

                                                                                                                      Kocaeli Milletvekili

 

2011 yılında hizmete açılan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, yıllardır adeta kaderiyle baş başa bırakılmış, Havalimanı’ndan bu yıl Haziran ayında sadece 83 uçuş yapılmıştır. Büyük çoğunluğu eğitim uçuşu ve özel uçuş olan bu sayının içinde ise 2 yurt dışı uçuş bulunmaktadır ve bu uçuşlarda 192 kişi uçuş yapmıştır. Basında çıkan haberlere göre; bu kişilerin büyük çoğunluğu Kocaeli ve çevre illerden yakalanıp sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerdir. Cengiz Topel Havalimanı’nda uzun zamandır beklenen ticari uçuşlar da hala başlamamıştır. 

 

Bu bilgiler çerçevesinde;

 

1-Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda 2011 yılından bugüne kadar yapılan sefer ve yolcu sayıları nasıldır?

 

2-Cengiz Topel Havalimanı’nda bugüne kadar hangi havayolu şirketleri faaliyet göstermiş, hangi tarihlerde faaliyete başlayıp hangi tarihlerde faaliyetlerini sonlandırmışlardır?

 

3-Bugün itibari ile Cengiz Topel Havalimanı’ndan hangi seferler gerçekleştirilmektedir?

 

4-Cengiz Topel Havalimanı’nda uzun zamandır beklenen ticari uçuşlar neden hala başlamamıştır, ne zaman başlatılması düşünülmektedir? 

 

5-12 yıl önce açılmış olmasına rağmen Cengiz Topel Havalimanı neden hala beklentileri karşılayamamakta, kaderiyle baş başa bırakılmasına göz yumulmaktadır?

 

6-Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili olarak Bakanlık programı dahilinde yürütülecek bir çalışma bulunmakta mıdır, bu çalışmalar nelerdir?

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İYİ Parti'den Basın Açıklaması İYİ Parti'den Basın Açıklaması
YILDIZLI: DURHASAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ! YILDIZLI: DURHASAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 81 ilde Basın Açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi'nden 81 ilde Basın Açıklaması
Chp Kocaeli Milletvekili Nail Çiler: “Ek Bütçe Seçim Ekonomisinin Faturasıdır“ Chp Kocaeli Milletvekili Nail Çiler: “Ek Bütçe...
GEBZE TİCARET ODASI’DAN TARİHİ İL TOPLANTISI GEBZE TİCARET ODASI’DAN TARİHİ İL TOPLANTISI
Acur: “İYİ Parti, değerleri itibariyle milletimizin ortak noktasıdır.“ Acur: “İYİ Parti, değerleri itibariyle milletimizin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

İYİ Parti'den Basın Açıklaması
'' AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla...

Haberi Oku