Vekil Türkkan 'Havaalanı Var Yolcusu Yok'

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı 12 yıl önce açıldı, ancak açıldığı günden bu yana adeta kaderine terk edildi. Yıllardır daha aktif hale getirilmesi için hiçbir girişimde bulunulmayan havalimanının bundan sonra ne olacağı da merak konusu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yolcusu olmayan havalimanını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu. Türkkan, Bakan Uraloğlu’nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

Önergesinde; havalimanından bu yıl Haziran ayında sadece 83 uçuş yapıldığını, büyük çoğunluğu eğitim uçuşu ve özel uçuş olan bu sayının içinde ise 2 yurt dışı uçuş bulunduğunu yazan Türkkan, bu uçuşlarda 192 kişinin uçuş yaptığını ifade etti. “Basında çıkan haberlere göre; bu kişilerin büyük çoğunluğu Kocaeli ve çevre illerden yakalanıp sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerdir.” diyen Türkkan, havalimanında uzun zamandır beklenen ticari uçuşların da hala başlamadığını vurguladı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın önergesi şu şekilde:



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.13.07.2023

Saygılarımla.

Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili

2011 yılında hizmete açılan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, yıllardır adeta kaderiyle baş başa bırakılmış, Havalimanı’ndan bu yıl Haziran ayında sadece 83 uçuş yapılmıştır. Büyük çoğunluğu eğitim uçuşu ve özel uçuş olan bu sayının içinde ise 2 yurt dışı uçuş bulunmaktadır ve bu uçuşlarda 192 kişi uçuş yapmıştır. Basında çıkan haberlere göre; bu kişilerin büyük çoğunluğu Kocaeli ve çevre illerden yakalanıp sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenlerdir. Cengiz Topel Havalimanı’nda uzun zamandır beklenen ticari uçuşlar da hala başlamamıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda 2011 yılından bugüne kadar yapılan sefer ve yolcu sayıları nasıldır?

2-Cengiz Topel Havalimanı’nda bugüne kadar hangi havayolu şirketleri faaliyet göstermiş, hangi tarihlerde faaliyete başlayıp hangi tarihlerde faaliyetlerini sonlandırmışlardır?

3-Bugün itibari ile Cengiz Topel Havalimanı’ndan hangi seferler gerçekleştirilmektedir?

4-Cengiz Topel Havalimanı’nda uzun zamandır beklenen ticari uçuşlar neden hala başlamamıştır, ne zaman başlatılması düşünülmektedir?

5-12 yıl önce açılmış olmasına rağmen Cengiz Topel Havalimanı neden hala beklentileri karşılayamamakta, kaderiyle baş başa bırakılmasına göz yumulmaktadır?

6-Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili olarak Bakanlık programı dahilinde yürütülecek bir çalışma bulunmakta mıdır, bu çalışmalar nelerdir?



