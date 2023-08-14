Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız”

MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, yeni ekibiyle birlikte partisinin genel merkezinin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak 2024 yerel seçimlerine hazırlandığını ifade etti.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Merkezi’nin onayıyla geçtiğimiz günlerde MHP Gebze İlçe Başkanlığı’na atanan Ali Yalsız sabah saatlerinde bir restaurantta düzenlediği ilk basın toplantısıyla hem yönetimini hem de Gebze Belediyesi’nde Meclis Üyeliği yapan partilileri kamuoyuna tanıttı. Yalsız hem basın mensuplarıyla tanıştı hem de ekibini tanıttı. Toplantıda Cumhur İtifakı MHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak, MHP Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca, MHP Gebze İlçe Muhasibi Ali Gökhan, MHP Gebze Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Adem Akşit , Basın medya sorumlu yönetici Aydın Yılmaz ile partinin diğer partililer katıldı.







“2024 YEREL SEÇİMLERİNE GENEL MERKEZİN DİREKTİFLERİ DOĞRUTLUSUNDA HAZIRLANIYORUZ”

“Cumhurbaşkanlığı ile Genel seçimleri geride bıraktıklarına” değinerek sözlerine başlayan Yalsız, parti ilçe yönetimi olarak bundan sonraki görevlerinin 2024 yerel seçimlerine hazırlanmak olduğunu ifade etti. “Cumhur İttifakının Gebze’deki oluşumunun temsilcisiyiz” diyen Yalsız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Genel Merkez’in emrinde görev yapacaklarını ve çizilecek yolda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Yalsız açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

““MHP Gebze ilçe başkanlığı yönetim kurulu

basın tanıtım programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 12 Temmuz 2023’te, Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Kocaeli il Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş Beyin takdirleri ile MHP Gebze ilçe başkanlığı görevine getirildim. Tecrübeli bir yönetim kurulu oluşturarak İl Başkanımız Sayın Murat Demirbaş’a sundum, akabinde zaman kaybetmeden görev dağılımını yaparak çalışmalarımıza başladık. Samimiyetle ifade etmek isterim ki; Gebze’de Milliyetçi-Ülkücü Hareketin tohumu artık toprakla temas etmiştir. Fırtınaların etkilemeyeceği büyük bir ağaç olmuştur. Bu ağacın gölgesinde kalbinde vatan, millet olan herkese yer vardır. Geçmişle ilgili tereddütümüz yoktur. Teşkilatın gereklerine uyan, fitneden uzak duran herkesle edilecek sohbetimiz, içilecek çayımız vardır. Ülkücü harekete edilecek hizmetlerin de sonu yoktur. Hep birlikte tüm ülküdaşlarımızla davamıza hizmetten mutluluk duyarız.

“KONGREMİZ ŞÖLEN HAVASINDA YAPILACAK!”

Gönüldaşlarımızın, ülkücü ailemizle bir ve beraber olma sürecinin tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri samimi beklentimizdir. Buluşma yerimiz teşkilattır, kucaklaşma zamanı gelmiştir, Yuvamız da olan buluşma, bir ve beraber olma hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrımız birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla sarılmaya ve tokalaşmayadır. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin ifade ettiği üzere; ‘Üç hilalli bayrağımızın altına, her şeyini yüksünmeden gözden çıkararak büyük Türklük ülküsü için savaşacak kimseleri çağırıyorum. Ürkenler, üşenenler, tembeller, benciller, çıkarcılar çekilsinler uzak dursunlar.’ MHP Gebze İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi 26 Ağustos Cumartesi saat 12.00’da Gebze Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. İnanıyorum ki kongremiz tam bir şölen havasında e uyum içerisinde yapılacaktır. Kongre süreçlerimiz ile ilgili

ilerleyen günlerde Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş açıklamalarda bulunacaktır. Yapılacak kongrede adayım. Kongrelerimiz ile söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadardır.”

“CUMHUR İTTİFAKI’NA YOL HARİTASI ÇİZMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız’ın ardından Cumhur İttifakı MHP Gebze Belediye

Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak yerel ve genel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavak, “Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile

birlikte inşa ettiği Cumhur İttifakı MHP Gebze İlçe Başkanlığı için kırmızı çizgilerimizin

başında gelmektedir. Şehrimizde Cumhur İttifakı ruhunu en iyi şekilde temsil etmek en asli

görevimizdir. Cumhur İttifakı liderimizin de belirttiği üzerine menfaatler üzerine pazarlıklar

üzerine kurulmuş bir ittifak değil, devletin bekası üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Gebze’de

Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz,

liderimizi ve il başkanımızı asla mahcup etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ortaklarımız ile birlikte

cumhur ittifakı ruhuna uygun olarak uyumlu, birlik ve dirlik içerisinde olacağız. Yaklaşan

yerel seçimler ile ilgili liderimizin emir ve talimatları doğrultusunda ilerleyeceğiz. Şu durumu

da önemle ifade etmekte fayda görüyoruz; Cumhur İttifakı’na yol haritası çizmek, Cumhur

İttifakı ortağımız AK Parti’yi büyükşehir ve ilçeler ile ilgili uyarmak hiç kimsenin hakkı

olmadığı gibi haddi de değildir. Geçmişteki görevi ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın yol

haritasını Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey çizer, bizlerde liderimizin

talimatlarını harfiyen yerine getiririz. İnanıyoruz ki 2023 lider ülke Türkiye hedefimizle

birlikte 2024 yılı Cumhur İttifakı’nın yılı olacaktır” diye konuştu.

“GEBZE’Yİ İL YAPACAĞIZ”

Cumhur İttifakı MHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak’ın ardından MHP

Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca konuştu. Kabaca konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Malumunuz son 30 yıla damgasını vuran Gebze’nin il olma süreci. Liderimiz Genel

Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in seçim beyannamesinde yer alan Cumhuriyetin

100’üncü yılında 100 il 1000 ilçe açıklaması ile yine gündeme oturmuştur. MHP Gebze İlçe

Başkanlığı olarak Gebze’mizin il olması ile ilgili tam 21 yıl önce durduğumuz yer ile bugün

durduğumuz yer aynıdır. Bildiğiniz üzere; 2002 yılında TBMM’ye MHP Kocaeli Milletvekili

Sayın Kemal Köse Bey’in Gebze’nin il olması gerektiği hususu ile ilgili yasa teklifi

sunmuştu. MHP Gebze İlçe Başkanlığı olarak Gebze’mizin il olması konusunda şov peşinde

olmadan, popülist siyaset üretmeden İl Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş ve MHP

Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı Bey ile sürekli bilgi alışverişinde bulunarak

neler yapabiliriz noktasında yoğun mesai harcıyoruz. İl Başkanımız Sayın Murat Nuri

Demirbaş ve MHP Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı Bey, Gebze’nin il olması

konusunda en büyük destekçimiz olduğunu özellikle sizlere belirtmek isterim. Önemle ifade etmek isteriz ki, Gebze’nin menfaatlerinin karşısında olmamız mümkün değildir. Elbette Gebze’mizin menfaatleri önceliklerimizin başında gelmektedir, lakin biz bir siyasi partiyiz ve biz milliyetçi hareket partisiyiz, lider teşkilat doktrin geleneğimize bağlı olarak, başını bir ülkücünün çekmediği hiç bir oluşumun içinde eylemin söylemin içinde olmayız. Gebze’mizin il olması konusunda samimiyetle uğraşlarımız devam edecek ve inşallah liderimizin de desteği ile başaracağız, temennimiz budur.”







“40 MAHALLEDE YETKİLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

MHP Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca’nın ardından konuşan MHP Gebze Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Adem Akşit ise konuşmasında, “MHP Gebze İlçe Başkanlığımıza bağlı 3 aktif bölge temsilciliğimiz bulunmaktadır: Osmanyılmaz Bölge Temsilciliği, Beylikbağı Bölge Temsilciliği, Yavuzselim Mahalle Temsilciliği olarak davamıza hizmet etmektedirler. Göreve gelir gelmez görev dağılımından sonra hem aktif bölge temsilciliklerimiz ve 40 mahallemiz ile ilgili yetkilendirme çalışmaları başlamış ve inşallah kısa zamanda da sonuçlanıp tüm bölge ve mahalle temsilcilerimize yetki belgeleri verilecektir” ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarının

sorularını cevaplandıran MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, ilçe yönetim kurulu üyelerini tek tek basın mensuplarına tanıttı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Konuşmalarını tamamlayan Yalsız daha sonra partili arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Görevine yeni atanan MHP Gebze İlçe Başkanı Yalsız, yönetimini tanıttı.

Yalsız: “Gebze’yi İl Yapacağız” (BAŞLIK)

MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, yeni ekibiyle birlikte partisinin genel merkezinin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı ruhuna uygun olarak 2024 yerel seçimlerine hazırlandığını ifade etti.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından MHP Genel Merkezi’nin onayıyla geçtiğimiz günlerde MHP Gebze İlçe Başkanlığı’na atanan Ali Yalsız sabah saatlerinde bir restaurantta düzenlediği ilk basın toplantısıyla hem yönetimini hem de Gebze Belediyesi’nde Meclis Üyeliği yapan partilileri kamuoyuna tanıttı. Yalsız hem basın mensuplarıyla tanıştı hem de ekibini tanıttı. Toplantıda Cumhur İtifakı MHP Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak, MHP Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca, MHP Gebze İlçe Muhasibi Ali Gökhan, MHP Gebze Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Adem Akşit , Basın medya sorumlu yönetici Aydın Yılmaz ile partinin diğer partililer katıldı.

“2024 YEREL SEÇİMLERİNE GENEL MERKEZİN DİREKTİFLERİ DOĞRUTLUSUNDA HAZIRLANIYORUZ”

“Cumhurbaşkanlığı ile Genel seçimleri geride bıraktıklarına” değinerek sözlerine başlayan Yalsız, parti ilçe yönetimi olarak bundan sonraki görevlerinin 2024 yerel seçimlerine hazırlanmak olduğunu ifade etti. “Cumhur İttifakının Gebze’deki oluşumunun temsilcisiyiz” diyen Yalsız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda Genel Merkez’in emrinde görev yapacaklarını ve çizilecek yolda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Yalsız açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

““MHP Gebze ilçe başkanlığı yönetim kurulu

basın tanıtım programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 12 Temmuz 2023’te, Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Kocaeli il Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş Beyin takdirleri ile MHP Gebze ilçe başkanlığı görevine getirildim. Tecrübeli bir yönetim kurulu oluşturarak İl Başkanımız Sayın Murat Demirbaş’a sundum, akabinde zaman kaybetmeden görev dağılımını yaparak çalışmalarımıza başladık. Samimiyetle ifade etmek isterim ki; Gebze’de Milliyetçi-Ülkücü Hareketin tohumu artık toprakla temas etmiştir. Fırtınaların etkilemeyeceği büyük bir ağaç olmuştur. Bu ağacın gölgesinde kalbinde vatan, millet olan herkese yer vardır. Geçmişle ilgili tereddütümüz yoktur. Teşkilatın gereklerine uyan, fitneden uzak duran herkesle edilecek sohbetimiz, içilecek çayımız vardır. Ülkücü harekete edilecek hizmetlerin de sonu yoktur. Hep birlikte tüm ülküdaşlarımızla davamıza hizmetten mutluluk duyarız.

“KONGREMİZ ŞÖLEN HAVASINDA YAPILACAK!”

Gönüldaşlarımızın, ülkücü ailemizle bir ve beraber olma sürecinin tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri samimi beklentimizdir. Buluşma yerimiz teşkilattır, kucaklaşma zamanı gelmiştir, Yuvamız da olan buluşma, bir ve beraber olma hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrımız birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla sarılmaya ve tokalaşmayadır. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin ifade ettiği üzere; ‘Üç hilalli bayrağımızın altına, her şeyini yüksünmeden gözden çıkararak büyük Türklük ülküsü için savaşacak kimseleri çağırıyorum. Ürkenler, üşenenler, tembeller, benciller, çıkarcılar çekilsinler uzak dursunlar.’ MHP Gebze İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi 26 Ağustos Cumartesi saat 12.00’da Gebze Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. İnanıyorum ki kongremiz tam bir şölen havasında e uyum içerisinde yapılacaktır. Kongre süreçlerimiz ile ilgili

ilerleyen günlerde Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş açıklamalarda bulunacaktır. Yapılacak kongrede adayım. Kongrelerimiz ile söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadardır.”

“CUMHUR İTTİFAKI’NA YOL HARİTASI ÇİZMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız’ın ardından Cumhur İttifakı MHP Gebze Belediye

Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak yerel ve genel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavak, “Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile

birlikte inşa ettiği Cumhur İttifakı MHP Gebze İlçe Başkanlığı için kırmızı çizgilerimizin

başında gelmektedir. Şehrimizde Cumhur İttifakı ruhunu en iyi şekilde temsil etmek en asli

görevimizdir. Cumhur İttifakı liderimizin de belirttiği üzerine menfaatler üzerine pazarlıklar

üzerine kurulmuş bir ittifak değil, devletin bekası üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Gebze’de

Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz,

liderimizi ve il başkanımızı asla mahcup etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ortaklarımız ile birlikte

cumhur ittifakı ruhuna uygun olarak uyumlu, birlik ve dirlik içerisinde olacağız. Yaklaşan

yerel seçimler ile ilgili liderimizin emir ve talimatları doğrultusunda ilerleyeceğiz. Şu durumu

da önemle ifade etmekte fayda görüyoruz; Cumhur İttifakı’na yol haritası çizmek, Cumhur

İttifakı ortağımız AK Parti’yi büyükşehir ve ilçeler ile ilgili uyarmak hiç kimsenin hakkı

olmadığı gibi haddi de değildir. Geçmişteki görevi ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın yol

haritasını Liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey çizer, bizlerde liderimizin

talimatlarını harfiyen yerine getiririz. İnanıyoruz ki 2023 lider ülke Türkiye hedefimizle

birlikte 2024 yılı Cumhur İttifakı’nın yılı olacaktır” diye konuştu.

“GEBZE’Yİ İL YAPACAĞIZ”

Cumhur İttifakı MHP Gebze Belediye Meclis Üyesi Ömer Cihan Kavak’ın ardından MHP

Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca konuştu. Kabaca konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Malumunuz son 30 yıla damgasını vuran Gebze’nin il olma süreci. Liderimiz Genel

Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in seçim beyannamesinde yer alan Cumhuriyetin

100’üncü yılında 100 il 1000 ilçe açıklaması ile yine gündeme oturmuştur. MHP Gebze İlçe

Başkanlığı olarak Gebze’mizin il olması ile ilgili tam 21 yıl önce durduğumuz yer ile bugün

durduğumuz yer aynıdır. Bildiğiniz üzere; 2002 yılında TBMM’ye MHP Kocaeli Milletvekili

Sayın Kemal Köse Bey’in Gebze’nin il olması gerektiği hususu ile ilgili yasa teklifi

sunmuştu. MHP Gebze İlçe Başkanlığı olarak Gebze’mizin il olması konusunda şov peşinde

olmadan, popülist siyaset üretmeden İl Başkanımız Sayın Murat Nuri Demirbaş ve MHP

Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı Bey ile sürekli bilgi alışverişinde bulunarak

neler yapabiliriz noktasında yoğun mesai harcıyoruz. İl Başkanımız Sayın Murat Nuri

Demirbaş ve MHP Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Saffet Sancaklı Bey, Gebze’nin il olması

konusunda en büyük destekçimiz olduğunu özellikle sizlere belirtmek isterim. Önemle ifade etmek isteriz ki, Gebze’nin menfaatlerinin karşısında olmamız mümkün değildir. Elbette Gebze’mizin menfaatleri önceliklerimizin başında gelmektedir, lakin biz bir siyasi partiyiz ve biz milliyetçi hareket partisiyiz, lider teşkilat doktrin geleneğimize bağlı olarak, başını bir ülkücünün çekmediği hiç bir oluşumun içinde eylemin söylemin içinde olmayız. Gebze’mizin il olması konusunda samimiyetle uğraşlarımız devam edecek ve inşallah liderimizin de desteği ile başaracağız, temennimiz budur.”

“40 MAHALLEDE YETKİLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

MHP Gebze İlçe Sekreteri Erdal Kabaca’nın ardından konuşan MHP Gebze Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Adem Akşit ise konuşmasında, “MHP Gebze İlçe Başkanlığımıza bağlı 3 aktif bölge temsilciliğimiz bulunmaktadır: Osmanyılmaz Bölge Temsilciliği, Beylikbağı Bölge Temsilciliği, Yavuzselim Mahalle Temsilciliği olarak davamıza hizmet etmektedirler. Göreve gelir gelmez görev dağılımından sonra hem aktif bölge temsilciliklerimiz ve 40 mahallemiz ile ilgili yetkilendirme çalışmaları başlamış ve inşallah kısa zamanda da sonuçlanıp tüm bölge ve mahalle temsilcilerimize yetki belgeleri verilecektir” ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarının

sorularını cevaplandıran MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, ilçe yönetim kurulu üyelerini tek tek basın mensuplarına tanıttı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Konuşmalarını tamamlayan Yalsız daha sonra partili arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.