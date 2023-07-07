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Yaşar Çakmak’ın Mutlu Günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkan Vekili ve 28. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Yaşar Çakmak’ın kızı Betül Çakmak, Berat Turna ile dünya evine girdi.

Yaşar Çakmak'ın Mutlu Günü

07 Temmuz 2023 Cuma 11:29

 Yaşar ve Serap Çakmak çiftinin kızları Betül Çakmak, Kamil ve Öznur Turna çiftinin oğulları Berat Turna ile dünya evine girdi. Sapanca Uzunkum Park’da düzenlenen nikâh töreniyle dünya evine adım atan genç çifti, siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yakınları yalnız bırakmadı.


NİKÂHI YÜCE KIYDI, EVLİLİK CÜZDANINI BÜYÜKAKIN VERDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin kıydığı nikâh törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sayıştay eski Başkanı Seyid Ahmet Baş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Safi ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan şahitlik etti. Şahitler huzurunda genç çiftin nikahını kıyan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a verdi. Vali Yavuz ise genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teslim etti. Büyükakın genç çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını damat ve geline birlikte teslim etti.

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