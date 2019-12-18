Yeniden Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan il başkanı Mehmet ARAS’ ın gündeminde, camiye ayakkabı ile girilmesi polemiği ve yolsuzluk iddiaları vardı.

Parti il yönetim kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinden, yeni genel merkez yönetim kurulu listesi açıklandı. Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras, 17 kasım da Ankara’ da yapılan büyük kongrede, partinin MYK üyeliğine seçilmişti. Kongre sonrasında yeni yönetim kurulunu açıklayan partide, deneyimli siyasetçi Mehmet Aras’ a genel başkan danışmanlığı görevi verildiği açıklandı.

Toplantı sonrasında tebrikleri kabul eden Aras, “genel başkanımızın teveccühüne layık olmak için, hep beraber gücümüzün yettiği kadar çalışacağız” dedi.

Yeniden refah Dilovasında halka inecek..

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan parti yetkilileri, partinin il divan toplantısının 22 aralık Pazar günü saat: 10:30 da Dilovasında yapılacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, toplantı sonrasında Dilovasında halka inilecek, esnaf ziyaretleri yapılacak. İl divan toplantısına genel başkan yardımcısı Zafer Emanetoğlunun da katılması bekleniyor.