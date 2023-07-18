YILDIZLI: DURHASAN KADERİNE TERK EDİLMİŞ!

28.Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür YILDIZLI, İzmit Durhasan köyündeki sorunları yerinde görmek için İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştan ile birlikte bölgeye giderek, Durhasan Muhtarı Ünal Turan ve köy sakinleri ile bir araya geldi.

Elektrik kablolarının ve gerilim hatlarının çok eski olması nedeniyle sürekli elektrik arızası yaşanan köyde her gün onlarca vatandaşın elektronik eşyalarının bozulduğunu dile getiren Yıldızlı, SEDAŞ’ın konuya duyarsız kaldığını ve vatandaşların mecburen Tüketici Hakem Heyeti ve diğer adli kanallara başvurmak zorunda olduğunu ifade ederek sözlerine devam etti;

“SEDAŞ’ın 2023 yatırım planlarında yer almayan Durhasan köyündeki vatandaşlar kara kara düşünüyorlar. Her gün yeni bir buzdolabı, televizyon, fırın gibi cihazları bozulan köy halkı bu ekonomik darboğazda ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yaşanan arızalar ile ilgili tutanaklar olmasına rağmen SEDAŞ’ın bizim hatamız değil diyerek konuyu kapatması köylüleri çileden çıkarmış durumda.





Kentteki yetkililerin duyarsızlığından şikayet eden Durhasan’lıların sıkıntıları sadece elektrik hatları ile de bitmiyor. Köyde ciddi bir altyapı ve üstyapı sorunu mevcut. Altyapı eksikliğinden dolayı pis suların derelere aktığı ifade ediliyor.

Köyde buğday üretimi yapan çiftçiler ise ürünlerini yok fiyatına sattıkları için büyük bir sıkıntı içerisindeler. TMO’nun deposu Derince’de olduğundan ürünlerini oraya götüremeyen, götürmek istese bile ürün bedeli kadar nakliye ödeyecek olan çiftçiler depoda 9 TL olan ürünlerini tüccara 5 TL den vermek zorunda kalıyorlar. Bölgeye bir TMO deposu açılmazsa Durhasan’da tarımın tamamen biteceği gün gibi ortadadır. “

Durhasan’daki vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Yıldızlı, tüm sorunların ivedilikle çözümü için ilgili kurumlar ile görüşeceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.