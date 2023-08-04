Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Toplantısı öncesinde, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozolenin bulunduğu alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ay yıldız motifli çelengi mozoleye bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye giden merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Yüksek Askerî Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıâlinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 2023 yılı şûra toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şûra toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun.”







Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.



Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan hazır bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını imzaladı



Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu hususlar kaydedildi:

“2023 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

1. 2023 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile

uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.

d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.

3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.”

