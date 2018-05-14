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24. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Belli Oldu

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

24. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Belli Oldu

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:50

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği Tarihi Hünkar Çayırı'nda düzenlenen güreşlere, 14 boyda 800 pehlivan katıldı.

Güreşlerde başpehlivanlık mücadelesinde Ali Gürbüz ile Salih Erinç karşılaştı. Rakibini puanla yenen Ali Gürbüz, başpehlivanlığa ulaştı.

Gürbüz ve Erinç'in madalyalarını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker takdim etti.

AA
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