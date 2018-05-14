24. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Belli Oldu Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:50