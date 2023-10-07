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250 sporcunun kıyasıya yarıştığı zafer koşusunda kazananlar belli oldu

Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Kocaeli'de düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından gencinden yaşlısına 250 sporcunun katıldığı koşu, kıyasıya mücadele ile geçti. Çeşitli kategorilerde düzenlenen koşuda dereceye girenler ödüllerine kavuşurken, genel klasmanda kadınlarda milli sporcu Semra Karaaslan, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinci oldu.

250 sporcunun kıyasıya yarıştığı zafer koşusunda kazananlar belli oldu

07 Ekim 2023 Cumartesi 16:07

Türkiye Koşuyor Platformu ve Fil Ajans iş birliğinde Cumhuriyet’in 100. yılında, "Zafer’e Koşuyoruz" organizasyonu Kocaeli'de düzenlendi. Bugün saat 11.00'de Gebze Denizli Köyü İstanbul Park Ormanı'nda başlayan koşu, yurt içi ve yurt dışından gencinden yaşlısına 250 sporcunun katılımıyla başladı. Zorlu parkurun ve kıyasıya mücadelenin olduğu yarışta farklı kategorilerde dereceler elde edildi. 10 kilometrelik zorlu parkurda genel klasmanda kadınlarda milli sporcu Semra Karaaslan, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinci oldu. Kıyasıya yarışın hakim olduğu koşu sonrasında farklı kategorilerde dereceye giren sporculara para ödülü verildi. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin, dördüncüye 4 bin, beşinciye ise 3 bin TL ödül verildi.

 

Semra Karaaslan: "Parkur zordu ancak keyifliydi"

Genel erkekler klasmanında birinci olan milli sporcu Ramazan Baştuğ mutlu olduğunu ifade ederek, "Organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Parkur çok zordu. Tepe, dağ, iniş, çıkışlar vardı. Rakiplerimde çok güçlüydü ancak ben birinci oldum" dedi. Genel kadınlar klasmanında birinci olan milli atlet Semra Karaaslan ise, "Kırıkkale’den yarışmaya katıldım. Enka Spor Kulübü adına yarıştım. Büyük kadınlarda birinci oldum. Parkur inişli ve çıkışlıydı, çok zordu ancak keyifliydi" diye konuştu.



İHA
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