banner594
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

41 gence Bisiklet

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 41 gence bisiklet hediye edilecek.

41 gence Bisiklet

14 Mayıs 2021 Cuma 14:51

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 41 gence bisiklet hediye edecek. 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu video yarışmasında dereceye girecek gençler bisiklet kazanmayı hak edecek.

 

19 MAYIS KONULU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde “Gençlik ve Spor Kenti Kocaeli” Çağımızda Gençlik, Spor, Sağlık Yaşam, Eğitim, Doğa Sporları, İzcilik, Gençlik ve Kocaeli, Spor ve Kocaeli temaları yarışmaya gönderilecek videolarda işlenecek. Yarışmaya Kocaeli sınırları içinde yer alan lise öğrencileri katılabilir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Yarışmaya katılacak videoların süresi en fazla 2.20 saniye ile sınırlı olacak.

Yarışmaya katılacak kısa filmler Gençlik ve Spor ana temasıyla ilişkilendirilmiş olacak. Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilecek. Yarışmanın diğer kuralları ise şu şekilde;

 

 

Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir. Katılımcılar en çok üç kısa film ile yarışmaya katılabilirler. Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır. Kocaeli Büyükşehir tarafından belirlenen jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunması zorunludur. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır. Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 17. 00’ a kadar 0549 781 39 62 numaralı telefona whatsapp aracılığı teslim etmelidir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
Tuğba’dan Bronz Madalya Tuğba’dan Bronz Madalya
Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye...
Dilovası açılışa hazır! Dilovası açılışa hazır!
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları Kocaeli'de başladı Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-4 müsabakaları...
Tükiye şampiyonası Gebze'de başladı Tükiye şampiyonası Gebze'de başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri,...

Haberi Oku