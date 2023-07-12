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Ali Koç Gebze’ye Geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılış için gün sayıyor. Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi planlanan dernek açılışına Ali Koç’ta katılım sağlayacak.

Ali Koç Gebze'ye Geliyor

12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:34

 Türkiye’nin önde gelen camialarından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılışına günler kaldı. Derneğin yönetim kurulu, sarı-lacivert renklerine gönül vermiş kongre üyelerinden oluşuyor. 65 üye ile gerçekleştirilecek açılış organizasyonuna Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da katılacağı öğrenildi. Temmuz ayı sonunda açılması planlanan derneğin; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki bütün Fenerbahçelileri bir araya getirmesi hedefleniyor.

“BÜTÜN FENERBAHÇELİLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ”

Yaklaşık 30 yıldır çalışma hayatını Gebze’de sürdürdüğünü aktaran ve Gebze Fenerbahçeliler Derneği’nin Başkanlığını yapacak olan Ümit Sarıtoprak konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Açılışımız temmuz ayının sonlarına doğru olacak. Kulüp Başkanı Ali Koç’un da katılımıyla güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, biz bu 4 ilçeyi bir olarak görüyoruz. Bu dernek ile 4 ilçeye de hizmet edeceğiz. Bu ilçelerdeki bütün Fenerbahçelileri bir araya getireceğiz. İleride de bu derneğimiz dışında başka bir dernek de açılmayacak. Yönetim kurulumuzu da ona göre seçtik. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında her ilçeden olanlar var” ifadelerini kullandı.

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