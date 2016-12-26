Sahadan 4-0’lık skorla ayrılan Arapçeşmespor ligde liderliğini sürdürürken gruptaki puanını 31 yapmayı başardı. Gebze Beşköy ise aldığı yenilgi sonrası grupta 6 puanla son sırada yer aldı.
Mustafa Ulaş GEÇAL
Arapçeşme sert esti 4-0
Birinci Amatör Küme A Grubundaki derbide gülen taraf Arapçeşmespor oldu. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Arapçeşmespor, Gebze Beşköy karşısında farklı kazandı.
Sahadan 4-0’lık skorla ayrılan Arapçeşmespor ligde liderliğini sürdürürken gruptaki puanını 31 yapmayı başardı. Gebze Beşköy ise aldığı yenilgi sonrası grupta 6 puanla son sırada yer aldı.