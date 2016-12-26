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Arapçeşme sert esti 4-0

Birinci Amatör Küme A Grubundaki derbide gülen taraf Arapçeşmespor oldu. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Arapçeşmespor, Gebze Beşköy karşısında farklı kazandı.

Arapçeşme sert esti 4-0

26 Aralık 2016 Pazartesi 16:24


Sahadan 4-0’lık skorla ayrılan Arapçeşmespor ligde liderliğini sürdürürken gruptaki puanını 31 yapmayı başardı. Gebze Beşköy ise aldığı yenilgi sonrası grupta 6 puanla son sırada yer aldı.


Mustafa Ulaş GEÇAL 

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