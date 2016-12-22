Artık Stad Dar Geliyor!

Gebze’de yıllardır amatör sporun yükünü çeken Gebze Metin Oktay Stadının artık amatörlere yetmediği gün gibi aşikar. Pek çok takıma ve yüzlerce sporcuya artık da gelen saha yeni alternatiflerin mecburiyetini göz önüne koyuyor.

BAŞKA SAHALAR LAZIM

Kentimizde pek çok amatör takım yüzlerce oyuncu yer alıyor. Amatörler kentimizde sadece Gebze Metin Oktay Stadını kullanırken yeni yılda kendileri için daha elverişli sahalar görmek istiyorlar. Amatörlerin yıllardır tek alternatifi olan Gebze Metn Oktay Stadı hem idmanları hem de karşılaşmaları artık kaldıramazken Gebze’de daha farklı statlar ve alanlar amatörler adına oluşturulması şart. Amatör sporun gelişmesi için bu şart.

TEK BAŞINA YETMİYOR

Amatör spora desteklerin daha da gelişmesi ve yeni alternatif sahaların açılması konusunda tüm sporseverler bir olurken onlarca takıma ve yüzlerce sporcuya artık yetmeyen Metin Oktay Stadı amatörlere dar geliyor. Yeni yılda bu anlamda yapılacak çalışmalar kent sporuna geliştirecek hamleler mutlaka önem arz ederken amatör sporcular kendilerine daha fazla yardımcı olunması gerektiğini ifade ediyorlar. Refik Sıla GÜVENÇ