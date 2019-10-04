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Başarılı eldiven Türkiye Şampiyonası yolcusu

Büyük Erkeklerde Kağıtspor boks branşının başarılı ismi Renat Rakhımov, Türkiye Şampiyonası yolcusu.

Başarılı eldiven Türkiye Şampiyonası yolcusu

04 Ekim 2019 Cuma 10:28

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Büyükler Bokstaki başarılı ismi Renat Rakhımov, aldığı başarılar ile 23-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Konya’da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. Grup müsabakalarından başarı ile ayrıldı. Elde ettiği bu başarıyla Erzurum’da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

 

ERZURUM’DA RİNGE ÇIKACAK

38 ilden 179 sporcunun mücadele ettiği 2. Grup elemelerinde 91 kilogramda yarışan Büyükşehir Kağıtspor ‘un sporcusu Renat Rakhımov 3. Oldu. Mavi Beyazlı sporcu, elde ettiği başarı ile 22-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

 

ZORLU MÜCADELELERE HAZIR

Sezona iyi hazırlandığını belirten Renat, “Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 2. Grup elemeleri, zorlu ama bizim adımıza başarılı geçti. Erzurum için ekstra çalışmalara, dönünce hemen başlayacağız. Başarılı rakiplerimiz var. İnşallah hedefimiz, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından altın madalya ile dönmek” dedi.

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