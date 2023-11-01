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Başkan Hürriyet, Deplasman Yasağına İlişkin Talepte Bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakada alınan deplasman yasağı kararının kaldırılması için İzmir Valiliği'ne yazılı talepte bulundu.

Başkan Hürriyet, Deplasman Yasağına İlişkin Talepte Bulundu

01 Kasım 2023 Çarşamba 11:43

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, Göztepe’ye konuk olacak. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince müsabakaya deplasman taraftar yasağı getirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yasak kararının yeniden gözden geçirilmesi adına, İzmir Valiliği'ne yazılı talepte bulundu. 
 
  "Adil bir yaklaşımın benimsenmesini umuyoruz" 
  Başkan Hürriyet, İzmir Valiliği'ne gönderdiği faksta şu ifadelere yer verdi:  
  "Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, sporun birleştirici ve dostluk ruhunu güçlendiren bir aktivite olduğuna inanıyoruz. Ancak alınan deplasman yasağı kararının mantıklı bir gerekçesi olduğunu düşünmekte zorlanıyoruz. Göztepe ile yaşanan gerginlik ihtimali, her ne kadar endişe verici olsa da, taraftarlarımızın çoğunluğu sporun ruhunu anlamış ve centilmenlikle destek verme amacı taşıyan insanlardır. Birkaç kişinin olası yanlış davranışları, tüm taraftar grubunu maçlardan uzaklaştırmak için yeterli bir gerekçe olmamalıdır. Kocaelispor taraftarları dostluk ve centilmenlik prensiplerine bağlı bir şekilde takımlarını desteklemektedir. Ancak maç günleri stadyumlarda taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığımızı göstermeleri için tribünlerde bulunma hakkımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Deplasman yasağı, takımımızın taraftarlarının bu haklarını kullanmalarını engellemektedir. Kocaelispor taraftarları, takımımıza olan bağlılıklarını tribünlerde coşkuyla ifade etmek istiyor. Bu sebeple, alınan yasağın yeniden gözden geçirilmesini ve taraftarlarımıza maçları izleme hakkının geri verilmesini talep ediyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanarak, bu zorlu durumun çözümü için adil bir yaklaşımın benimsenmesini umuyoruz. Saygılarımızla." 

 

                    


İHA
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