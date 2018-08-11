Başkan Karaosmanoğlu, “Dünya’da söz sahibi sporcular yetiştiriyoruz”

Judo Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonları Buket Karabulut, Merve Azak, Müberra Güneş, Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, Büyükler Akdeniz Oyunları Karate Şampiyonu Tuğba Yakan, Halter Şampiyonu Rabia Kaya, Atıcılık Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi, Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başaltı üçüncüsü ve Kocaeli’nin yeni Başpehlivanı Tanju Gemici, Küçük Orta Büyük Boy ikincisi Barış Bayev ve Küçük Orta Büyük Boy üçüncüsü Osman Hazar ziyarette hazır bulunan isimlerdi. Sporcularla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, Kocaeli gençliğine örnek oldukları için teşekkür ederken, “Geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmede Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor olarak sorumluluk alıyoruz. Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi kent genelinde inşa ettiğimiz spor salonlarında eğitmenlerimizle spor yapma alışkanlığı kazanmasına destek oluyoruz” ifadelerini sarf etti.
Sporun ve sporcunun da dostu olan Kocaeli’nin amatör spor dallarına yapmış olduğu yardımlarla Türkiye’de adından övgüyle söz ettirmekte olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yapmış olduğumuz malzeme yardımları, ücretsiz kurslarımız, spor okullarımız hep bu amacın neticeleridir. Kâğıtspor’da yetişen dünya çapında sporcularımızın aldıkları madalyalar, kırdıkları Türkiye, dünya ve Avrupa rekorları göğsümüzü kabartmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak başta amatör sporlar olmak üzere, açtığımız tesisler ve yaptığımız yardımlarla spora ve sporculara her daim destek olmuş ve destek olmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.