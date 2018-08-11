Başkan Karaosmanoğlu, “Dünya’da söz sahibi sporcular yetiştiriyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Uluslararası müsabakalarda derece yapan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularla bir araya geldi. Başarılı sporcuları makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, sporculara hediyelerini de takdim etti. Elde edilen başarıdan olayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karaosmanoğlu, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Ancak yakalanan bu başarılarla yetinmemeliyiz. İnanıyorum ki Avrupa’da ve dünyada söz sahibi olan sporcu kardeşlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Bu başarıların devamı ve aynı zamanda daha büyük başarıları elde etmek için tüm imkânlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmayı sürdüreceğiz” dedi.





“KAĞITSPOR OLARAK SORUMLULUK ALIYORUZ”



Judo Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonları Buket Karabulut, Merve Azak, Müberra Güneş, Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, Büyükler Akdeniz Oyunları Karate Şampiyonu Tuğba Yakan, Halter Şampiyonu Rabia Kaya, Atıcılık Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi, Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başaltı üçüncüsü ve Kocaeli’nin yeni Başpehlivanı Tanju Gemici, Küçük Orta Büyük Boy ikincisi Barış Bayev ve Küçük Orta Büyük Boy üçüncüsü Osman Hazar ziyarette hazır bulunan isimlerdi. Sporcularla yakından ilgilenen Karaosmanoğlu, Kocaeli gençliğine örnek oldukları için teşekkür ederken, “Geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmede Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor olarak sorumluluk alıyoruz. Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi kent genelinde inşa ettiğimiz spor salonlarında eğitmenlerimizle spor yapma alışkanlığı kazanmasına destek oluyoruz” ifadelerini sarf etti.





“REKORLARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTMAKTADIR”