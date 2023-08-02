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Basketbol takımının sağlık sponsoru Merkez Prime

İki sezonda iki şampiyonluk kazanarak bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru Merkez Prime Hastanesi oldu.

Basketbol takımının sağlık sponsoru Merkez Prime

02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:28

İki yılda kazandığı iki şampiyonlukla adını ilçe spor tarihine altın harflerle yazdıran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi (TBL)’de mücadele edecek basketbol takımının sağlık sponsoru da belli oldu. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sağlık sponsoru Merkez Prime Hastanesi oldu. Dün gerçekleşen sponsorluk imza protokolüne Çayırova Belediyesi Spor İşleri ve Basketbol Takımı Kulüp Müdürü Muhammet Nizamoğlu ve Merkez Prime Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Höbek katıldı. Atılan imzalar sonrasında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı ve Merkez Prime arasında, sağlık sponsorluğu konusunda bir yıllık bir anlaşma sağlanmış oldu. Her iki taraf da sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını dilerken, protokol imza töreni günü anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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