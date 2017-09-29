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Biletler satışta

Kocaelispor’un Arsinspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Belirlenen satış noktaları dışında pazar günü saat 17.00’den itibaren İsmetpaşa Stadyumu gişelerinden de bilet alınabilecek.

Biletler satışta

29 Eylül 2017 Cuma 17:13

KAPILAR 18.00’DE AÇILACAK

Kocaelispor’un, pazar günü saat 19:00'da İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynayacağı Arsinspor müsabakasının biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışına maç gününe kadar belirlenen satış noktalarında devam edecek. Pazar günü ise saat 17:00’den itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde satılacak. Stat kapıları ise saat 18:00’de açılacak.

 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Diğer yandan Arsinspor maçının hazırlılarına ara vermeden devam eden Kocaelispor, bugün de teknik direktör Fatih Kavlak yönetiminde Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yeşil siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanın ardından Sekapark Otel’de kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

 

BİLET SATIŞ NOKTALARI

1- Fuar İçi Kulüp Binası
2- Yürüyüş Yolu Cixspor Mağazası
3- Alemdar Cad. Görkemspor Mağazası
4- Belsa Plaza Akademispor Mağazası
5- Leyla Atakan Cad. Revolta Baskıcı
6- Bekirdere Karadeniz Pide
7- Sanayi Bülbüloğulları
8- Köseköy Işıklar Kartepe Sportif

 

BİLET FİYATLARI

Deniz Tarafı Kale Arkası: 10 TL
Maraton: 15 TL
Numaralı B: 25 TL
Numaralı A: 40 TL
VIP: 100 TL
Misafir: 10 TL

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