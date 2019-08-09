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Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu

Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Başpehlivanlık boyundaki başarılı güreşçisi Tanju Gemici, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’nden başarı ile döndü.

Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu

09 Ağustos 2019 Cuma 11:11

Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlerde Büyükşehir Kağıtsporlu Başpehlivan Tanju Gemici 3. Olarak kürsüde yerini aldı.

 

70 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban, Tanju Gemici, Ali Gürbüz ve Ertuğrul Dağdeviren adını yarı finale yazdıran isimler oldu.

 

YARI FİNALDE KIYASIYA MÜCADELE

Yarı finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tanju Gemici zorlu rakibine mağlup oldu ve güreşleri 3. olarak tamamladı.

 

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