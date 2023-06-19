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Çayırova’da spor dolu yaz

Spor kenti Çayırova’da, yaz dönemi spor okulları kayıtları başlıyor. Çayırovalı miniklerin 7 branşta eğitim alabileceği yaz spor okulları için kayıtlar, 21 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Çayırova'da spor dolu yaz

19 Haziran 2023 Pazartesi 16:08

Çayırovalı minikler bu yazı sporla dolu dolu geçirecek. İlçede yaşayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için tüm imkanları seferber eden Çayırova Belediyesi, yaz spor okulları kayıtlarını başlatıyor. 21 Haziran ile 7 Temmuz arasında kayıtların alınacağı yaz dönemi spor okullarında, basketbol, cimnastik, futbol, halk oyunları, karate, kick boks ve voleybol branşlarında eğitim verilecek. Yaz spor okulları için kayıtlar Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu’nda yaptırılacak. Kayıt için gerekli belgeler ise kimlik fotokopisi ile bir adet fotoğraf olarak duyuruldu.


KAYIT İÇİN YAŞ ARALIKLARI

Öte yandan yaz dönemi spor okulları için açılan branşlarda yaş aralıkları da belli oldu. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu olanlar basketbol ile voleybol branşına kayıt olabilirken, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular cimnastik, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015 doğumlular futbol, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlular halk oyunları, 2010, 2011,2012, 2013 ve 2014 doğumlular karate ve 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlular kick boks branşına kayıt yaptırabilecek.

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