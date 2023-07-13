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Çayırovalı kick boksçular 3 madalya kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda 3 madalya birden kazandı.

Çayırovalı kick boksçular 3 madalya kazandı

13 Temmuz 2023 Perşembe 16:12

Mardin’de düzenlenen kick boks turnuvasından Çayırova’ya 3 madalya birden geldi. ÇESK sporcularının elde ettiği bu başarı sevinçle karşılandı. ÇESK’i temsilen turnuvaya Yıldız Erkek Kicklight 57 KG kategorisinde katılan Ahmet Eren İyigün, bronz madalya alma başarısını gösterdi. Genç Bayan 60 KG Point Fighting kategorisinde mücadele eden Asya Erdoğan, çıktığı müsabakaların ardından bronz madalya almaya hak kazandı. Turnuvada boy gösteren bir diğer ÇESK sporcusu Sinem Erdoğan ise Genç Bayan +70 KG Full Contact kategorisinde bronz madalyayı boynuna taktı.



İHA
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