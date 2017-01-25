Çayırova’ya Yüzme Havuzu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Körfez ilçeden sonra ikinci Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu Çayırova Akse Mahallesi’nde inşa ediyor. Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen havuzlar, çok sayıda sporcunu yetişmesine katkı sağlıyor.

ÇOCUK HAVUZU DA VAR



2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yapı bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5X 25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alacak. Tesiste ayrıca 6X9 metre ebadında birde çocuk havuzu bulunacak. Tesiste antrenör, can güvenliği, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, fitness salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Binanın çevre istinat duvarları, kalıp, demir ve beton imalatları devam ediyor. Bina duvarları ve sıvaların da devam ettiği inşaatta mekanik ve elektrik tesisat imalatları hızla ilerliyor. Projede bina giriş merdiven imalatları ve bodrum kat döşeme imalatlarının yapımına geçilecek.