SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DARICA BELEDİYESİ’NDEN 100. YILA ÖZEL TURNUVA

Darıca’da 100. Yıl E-Spor Turnuvası düzenlenecek

DARICA BELEDİYESİ'NDEN 100. YILA ÖZEL TURNUVA

02 Ekim 2023 Pazartesi 11:57

Darıca Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Gençler arasında yoğun ilgi gören FPS ve Fifa 2022 oyunlarında takımlarını kuran gençler ödüllü turnuvada kozlarını paylaşacak.

Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan ve bölgenin ilk e-spor merkezini kuran Darıca Belediyesi, cumhuriyetimizin 100. Yılına özel önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 100. Yıl E-Spor Gençlik Turnuvası düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, teknolojiye ve spora meraklı gençleri anlamlı turnuvada bir araya getirecek.

TAKIMINI KUR GEL

Darıca Belediyesi’nin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde hayata geçirdiği E-Spor Merkezi’nde düzenlenecek turnuva için kayıtlar 13 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek. FPS turnuvası için 16-30 yaş arasında ve Fifa 2022 turnuvası için de 16-25 yaş arasında herkesin başvurabileceği turnuvada FPS’de birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin ve dördüncülere ise 4 bin TL ödül verilecek. Fifa 2022 oyununda ise birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve dördüncüye de bin TL ödül verilecek.

TEKNOFEST GENÇLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

E-spor ve dijital oyun sektörünün geleceğin meslekleri arasında olduğuna dikkat çeken ve Darıca’nın gençlerinin her alanda olduğu gibi bu alanda da iyi yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Türkiye’nin teknoloji alanında yükselmesinde gençlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknofest çağında bizim de Darıca Belediyesi olarak teknolojiye ve spora yatırımlarımız devam edecek. Teknofest gençliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda teknolojiye ve spora ilgi duyan gençlere destek olmak amacıyla e-spor merkezimizi kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediğimiz E-Spor Gençlik Turnuvası’na tüm gençlerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından
Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi Temsil Edecek Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi...
Hem Zinde Kaldılar Hem Eğlendiler Hem Zinde Kaldılar Hem Eğlendiler
Büyükşehir’den Alikahya’ya Yeni Spor Tesisi Büyükşehir’den Alikahya’ya Yeni Spor Tesisi
Çayırova Belediyesi'nin Rakibi Kapaklıspor Çayırova Belediyesi'nin Rakibi Kapaklıspor
Sezonun İlk Maçından Galibiyetle Ayrıldılar Sezonun İlk Maçından Galibiyetle Ayrıldılar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaelispor- Keçiörengücü maçının ardından
Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti. Maçın...

Haberi Oku