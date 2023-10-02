DARICA BELEDİYESİ’NDEN 100. YILA ÖZEL TURNUVA

Darıca Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Gençler arasında yoğun ilgi gören FPS ve Fifa 2022 oyunlarında takımlarını kuran gençler ödüllü turnuvada kozlarını paylaşacak.

Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan ve bölgenin ilk e-spor merkezini kuran Darıca Belediyesi, cumhuriyetimizin 100. Yılına özel önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 100. Yıl E-Spor Gençlik Turnuvası düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, teknolojiye ve spora meraklı gençleri anlamlı turnuvada bir araya getirecek.

TAKIMINI KUR GEL

Darıca Belediyesi’nin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde hayata geçirdiği E-Spor Merkezi’nde düzenlenecek turnuva için kayıtlar 13 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek. FPS turnuvası için 16-30 yaş arasında ve Fifa 2022 turnuvası için de 16-25 yaş arasında herkesin başvurabileceği turnuvada FPS’de birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin ve dördüncülere ise 4 bin TL ödül verilecek. Fifa 2022 oyununda ise birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve dördüncüye de bin TL ödül verilecek.

TEKNOFEST GENÇLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

E-spor ve dijital oyun sektörünün geleceğin meslekleri arasında olduğuna dikkat çeken ve Darıca’nın gençlerinin her alanda olduğu gibi bu alanda da iyi yetişmesi için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Türkiye’nin teknoloji alanında yükselmesinde gençlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Teknofest çağında bizim de Darıca Belediyesi olarak teknolojiye ve spora yatırımlarımız devam edecek. Teknofest gençliğini önemsiyoruz. Bu kapsamda teknolojiye ve spora ilgi duyan gençlere destek olmak amacıyla e-spor merkezimizi kurduk. Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediğimiz E-Spor Gençlik Turnuvası’na tüm gençlerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.