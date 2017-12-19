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Darıca Kupaları Topladı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Karate takımı ulusal ve uluslararası turnuvalara damgasını vurmaya devam ediyor. Darıcalı Karateciler, Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’ndan 5 Kupa 17 madalya ile döndüler.

Darıca Kupaları Topladı

19 Aralık 2017 Salı 14:37

Bu yıl Altıncısı düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası, İstanbul’da gerçekleştirildi. 25 Ülkeden 2015 sporcu ve 166 kulübün katılım gösterdiği turnuvada, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kupa ve madalyaları toplayarak zirvenin üst sıralarında yer aldı. Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyük ve Vetaran kategorilerinde yapılan ve 3 gün süren turnuvada 5 Altın, 1 Gümüş, 11 Bronz madalya alırken, 5 kategoride de kupa elde etti. 

KUPALAR DARICA’NIN OLDU 

Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 28 sporcu ile katılım gösterdi. 6 takımla takımlar kupa müsabakalarına giren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2 Birincilik, 1 İkincilik, 2 tane de üçüncülük kupası aldı. Ümit Erkekler ve Yıldız Erkekler Kumite dallarında birincilik kupasını alan temsilcimiz, Yıldız kızlarda ikincilik, Ümit Bayan ve Genç Erkekler takım müsabakalarında ise Üçüncülük kupalarını Darıca’ya getirdi. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay nezaretinde 3 gün süren müsabakalarda, Darıcalı sporcular performanslarıyla göz doldururken, kıran kırana geçen maçlar izleyenlere de keyif verdi.

Oldukça zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını ifade eden Teknik Direktör Adnan Şamdan, 25 farklı ülkeden katılım gösteren sporcular ve tüm kategorilerin yer almasıyla çekişmeli maçların yaşandığını belirterek, buna rağmen 5 Kupa ve 17 derece ile Darıca’yı başarılı bir şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Tüm başarılarda spora ve sporcuya önem veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk’ün büyük desteği olduğunu dile getiren Şamdan, kendilerine verilen güveni mahcup etmemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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