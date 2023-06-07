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Darıca'da 100. Yıl Koşusu düzenlenecek

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen 100. Yıl Darıca Koşusu, 11 Haziran Pazar günü koşulacak. Balyanoz Koyu’ndan start alacak koşu için içerisinde elit sporcuların ve milli atletlerin de yer aldığı yaklaşık bin sporcu kayıt yaptırdı.

Darıca'da 100. Yıl Koşusu düzenlenecek

07 Haziran 2023 Çarşamba 17:12

Darıca Belediyesi, 100. Yıl Darıca Koşusu ile sporseverleri buluşturacak. Darıca Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tempo Atletizm iş birliğinde düzenlenecek olan etkinlik, 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Bayramoğlu Balyanoz Koyu’ndan başlayacak olan ve 10 kilometre koşusu olarak gerçekleştirilecek etkinlikte dereceye girenlere ödüller verilecek. Etkinlikte koşu öncesi 10 Haziran Cumartesi günü ise sporculara göğüs numaraları ve kit dağıtımı da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve WA yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşecek koşu, herkese açık olup yabancı sporcular katılamayacak. Kadın ve erkek genel kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, kupa ve para ödülü verilecek. 100. Yıl Koşusuna elit sporcular ve milli atletlerinde içerisinde yer aldığı yaklaşık bin sporcu kayıt yaptırdı.

Darıca’yı spor şehri yapmak adına canla başla çalıştıklarını ifade eden ve ilçenin marka değerine katkı sağlayacak etkinliğe sporseverleri davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için yatırımlarımız devam ediyor. Türkiye Yüzyılının başlangıcı olan ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu özel yılda ilçemizin de marka değerine katkı sunacak etkinliklere imza atmak istiyoruz. Bu çerçevede, 11 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz 100. Yıl Darıca Koşusu ile spor şehri Darıca hedeflerimiz istikametinde önemli bir organizasyon düzenleyeceğiz. Spora ilgiyi artırmak ve herkesi spora teşvik etmek gayesiyle düzenleyeceğimiz etkinlik inanıyorum ki ilçemizin marka değerine de katkı sunacak. Yenilenen yüzüyle Balyanoz Koyu’nun da tanıtımına vesile olacak etkinliğe tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi. KOCAELİ (İHA)

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