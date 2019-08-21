Darıcalı Karateciler Milli Takımda

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, milli takımımız adına 11 sporcuyla mücadele edecekleri şampiyonadan madalyalarla ayrılacaklarına olan inancını dile getirerek, “bugüne kadar ülkemizi bir çok uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, bu şampiyonada da milli forma altında başarılı sonuçlar elde edeceklerdir. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlarken, başkanımızın desteğini almak bizler ve gençlerimiz için önemli. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.