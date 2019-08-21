Darıcalı Karateciler Milli Takımda

23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nden 11 sporcu milli takımımızı temsil edecek.

Muhammet Emin Akçay, Ahmet Berke Ertan, Kutay Gökalap, Aleyna Atasert, Gizem Özdemir, İclal İbiş, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Betül Umur, Sıla İsbir ve Zeynep Kocaman’dan oluşan sporcular kulüp antrenörleri Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay eşliğinde şampiyona hazırlıklarını tamamlarken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, milli takımımız adına 11 sporcuyla mücadele edecekleri şampiyonadan madalyalarla ayrılacaklarına olan inancını dile getirerek, “bugüne kadar ülkemizi bir çok uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, bu şampiyonada da milli forma altında başarılı sonuçlar elde edeceklerdir. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlarken, başkanımızın desteğini almak bizler ve gençlerimiz için önemli. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.