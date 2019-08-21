banner366
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalı Karateciler Milli Takımda

23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Rize'de düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nden 11 sporcu milli takımımızı temsil edecek.

Darıcalı Karateciler Milli Takımda

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09

Muhammet Emin Akçay, Ahmet Berke Ertan, Kutay Gökalap, Aleyna Atasert, Gizem Özdemir, İclal İbiş, Halit Tamyüksel, Volkan Aydın, Betül Umur, Sıla İsbir ve Zeynep Kocaman’dan oluşan sporcular kulüp antrenörleri Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay eşliğinde şampiyona hazırlıklarını tamamlarken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, milli takımımız adına 11 sporcuyla mücadele edecekleri şampiyonadan madalyalarla ayrılacaklarına olan inancını dile getirerek, “bugüne kadar ülkemizi bir çok uluslararası şampiyonada en iyi şekilde temsil eden sporcularımız, bu şampiyonada da milli forma altında başarılı sonuçlar elde edeceklerdir. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlarken, başkanımızın desteğini almak bizler ve gençlerimiz için önemli. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şampiyonluk kupasını Başkan’a getirdiler Şampiyonluk kupasını Başkan’a getirdiler
Başkan Büyükakın, Milli Karatecileri ağırladı Başkan Büyükakın, Milli Karatecileri ağırladı
Tekvandocu kardeşler umut veriyor Tekvandocu kardeşler umut veriyor
Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu
Halterciler umut veriyor Halterciler umut veriyor
Başkan Çiftçi başarılı karatecileri ağırladı Başkan Çiftçi başarılı karatecileri ağırladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Şampiyonluk kupasını Başkan’a getirdiler
Başkan Büyükakın, kentimize büyük gurur yaşatan Kocaeli Bayan Futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti...

Haberi Oku