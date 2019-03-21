Darıca'nın Yıldızlarından 5 Madalya!

Antalya’da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 4 madalya kazandı.

Rekor katılımla yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nda 3 bin 175 sporcu mücadele etti. Şampiyonada ilimizi temsil eden Darıcalı sporcular 1 Altın, 4 Bronz madalya elde etti. Teknik direktör Adnan Şamdan idaresinde Antrenörler Ahmet Akçay ve Mehmet Erdinç Çelik’in nezaretinde tatamiye çıkan Darıcalı karateciler, kıyasıya bir mücadele gösterdi.

1 ALTIN 4 BRONZ

Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımızdan Yıldız Erkekler 2005 doğumlu +70 kilogramda Kutay Gökalp Altın Madalyanın sahibi olurken, Yıldız Erkekler 2006 doğumlu +55 kilogramda Ahmet Berke Ertan, Yıldız Erkekler 2006 doğumlu 45 kilogramda Muhammet Emin Akçay, Minik Erkekler 2009 doğumlu 30 kilogramda Yusuf İslam Can ve Z.İra Kocaman, Ecrin İpşir ve Betül Umur’dan oluşan Minik Bayan Kata Takımı da Bronz madalya elde ederek turnuvayı kapattılar.

DARICA DAHA İYİ OLACAK

Turnuva sonrası değerlendirmelerde bulunan DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Darıca’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade ederek, daha iyi sonuçlar için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Şamdan, “Bu turnuvada kendi ortalamamızın altında kaldık ancak 3 bin 175 sporcuyla tarihin en yüksek katılımlı turnuvasında elde ettiğimiz 5 madalya azımsanmayacak kadar önemli. Sporcularımız ve teknik heyetimizle beraber gösterdiğimiz bu mücadelede bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye başkanımız Şükrü Karabacak ve Kulüp başkanımız Bekir Güven’e desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.”dedi. DARES Kulüp Başkanı Bekir Güven de Teknik Direktör Adnan Şamdan ve ekibini kutlayarak, Darıca’yı Türkiye’nin markası yolunda yaptıkları katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu. Güven, başarıların devam edeceğine dikkati çekti.