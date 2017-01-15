Erteleme randevusunda konuk olduğu rakibi karşısında tutunamayan ekibimiz Arslanbey Stadında oynanan karşılaşamadan sahadan puansız olarak ayrılmış oldu. Ekibimiz bu skorla grupta 19 puanda kalırken karşılaşma sonunda üzüntü yaşadı.
Deplasmanda buz kesti 3-1
Süper Amatör Lig A Grubunda erteleme karşılaşmasında ekibimiz Beylikbağıspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kartepe Belediye karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.
Erteleme randevusunda konuk olduğu rakibi karşısında tutunamayan ekibimiz Arslanbey Stadında oynanan karşılaşamadan sahadan puansız olarak ayrılmış oldu. Ekibimiz bu skorla grupta 19 puanda kalırken karşılaşma sonunda üzüntü yaşadı.