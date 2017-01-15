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Deplasmanda buz kesti 3-1

Süper Amatör Lig A Grubunda erteleme karşılaşmasında ekibimiz Beylikbağıspor deplasmanda oynadığı karşılaşmada Kartepe Belediye karşısında sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Deplasmanda buz kesti 3-1

15 Ocak 2017 Pazar 15:47

 Erteleme randevusunda konuk olduğu rakibi karşısında tutunamayan ekibimiz Arslanbey Stadında oynanan karşılaşamadan sahadan puansız olarak ayrılmış oldu. Ekibimiz bu skorla grupta 19 puanda kalırken karşılaşma sonunda üzüntü yaşadı. 
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Deplasmanda Buz Kesti 3-1
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